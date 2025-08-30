フリーアナウンサーで女優の田中みな実（38）が30日放送のTBSラジオ「田中みな実 あったかタイム」（土曜後6・30）に出演。先輩アナのメークに対して助言する一幕があった。

この日は元TBSアナウンサーの堀井美香をゲストに迎えてトークを展開。堀井アナは「この人に会うと、何かしら学びがある。田中さんに注意されたいという願望がある」と田中に新たな助言を求めた。

すると田中は「写真の写り方」についてアドバイスを始め、「堀井さん、顎を上げ過ぎなので、斜めぐらいの角度の方がいいと思います。照明がど正面なので、ライティングをもっと気にした方がいいです。上からだけの照明だと、本当に地獄のようなお顔になっちゃう。いくらお奇麗な堀井さんでも、正面からのライトは絶対に必要ですよ」と、具体的な助言をおくった。

その後、「ほかには？」と真摯に助言を受け入れる堀井アナに、田中は「でも本当に良くなったんですよ、眉毛とか。適当過ぎたんだから今まで！紅も塗らないし」と一言。

最近テレビに出演した際に“すっぴん”に近い姿だった堀井アナを気にかけ、「フルメークじゃなくていいんで、下地とかファンデーションを塗りましょう？って、10年ぐらい前から言ってますよね？」と詰め寄り、スタジオは笑いに包まれた。