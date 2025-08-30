元日本＆東洋太平洋＆WBOアジア・パシフィック・ライト級王者の吉野修一郎（33＝三迫）が現役を引退すると30日、所属する三迫ジムが発表した。

吉野は4月に韓国で行われたWBAアジア・ライト級タイトルマッチ12回戦で王者チェ・シロ（ウズベキスタン）に挑戦も、11回1分29秒TKO負け。その後、休養を取りながら進退について考え抜いた結果、引退すること決断したといい「4月19日の韓国でのタイトルマッチを最後に、引退を決めました。アマチュアからプロまで、約20年間、本当に濃いボクシング人生でした。ボクシングを通じて沢山の方に出会い、沢山の方に応援してもらい幸せでした。世界は取れませんでしたが、沢山の応援があったからこそ自分の夢を追うことができました。最後にずっと応援してくださった皆様、ファンの皆様、応援ありがとうございました」と所属ジムを通じてコメントした。

栃木県鹿沼市出身の吉野は作新学院高時代に高校4冠を達成。東農大進学後、15年12月にプロデビュー。17年10月に日本ライト級、19年10月に東洋太平洋、WBOアジア・パシフィック同級王座を獲得し、地域王座の統一に成功。その後は伊藤雅雪（横浜光）、中谷正義（帝拳）ら強敵に勝利。“国内最強”を証明し、23年4月にはWBC世界ライト級挑戦者決定戦で世界3階級制覇王者シャクール・スティーブンソン（27＝米国）と対戦も、6回1分35秒TKO負けし、プロ初黒星を喫していた。

プロ戦績は19戦17勝13KO2敗。