ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【続報】長崎・佐世保市で中高層建物火災 下本山町付近 約2時間後… 【続報】長崎・佐世保市で中高層建物火災 下本山町付近 約2時間後に鎮火（8月30日午後7時37分ごろ発生） 【続報】長崎・佐世保市で中高層建物火災 下本山町付近 約2時間後に鎮火（8月30日午後7時37分ごろ発生） 2025年8月30日 19時56分 リンクをコピーする みんなの感想は？ 長崎県佐世保市消防局によると、30日午後7時37分ごろ、同市下本山町付近で発生した中高層建物火災で消防隊が出動した。同9時35分鎮火した。 西日本新聞 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 火災時は消火の妨げにも…ソーラーパネルに潜むリスク 31日は九州で大分、宮崎、奄美地方除く鹿児島の3県に熱中症警戒アラート 福岡、長崎、熊本県と奄美地方も暑さ指数31以上の危険 【続報】福岡・飯塚市で建物火災 上三緒221番地17付近 約1時間後に鎮火（8月30日午後3時44分ごろ） 関連情報（BiZ PAGE＋） 工場, 介護, ホテル, 長野, 大船, イベント, グループウェア, 伊東市, 海, 上田