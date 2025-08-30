Æü¥Æ¥ì¡Ö24»þ´Ö¥Þ¥é¥½¥ó¡×¡¡¥¹¥¿¡¼¥¿¡¼¤Ë¹ñÌ±Åª¥¹¥¿¡¼ÅÐ¾ì¡¡²£»³Íµ¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤¤¡×
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48¡¼°¦¤ÏÃÏµå¤òµß¤¦¡¼¡×¡ÊÅìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë¤¬30Æü¡¢¸á¸å6»þ30Ê¬¤«¤éÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥é¥ó¥Ê¡¼¤ÎSUPER¡¡EIGHT¡¦²£»³Íµ¡Ê44¡Ë¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¹ñÌ±Åª¥¹¥¿¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¡¼¥ÈÄ¾Á°¡¢¥¹¥¿¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤ÏÍò¡¦ÁêÍÕ²íµª¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤µ¤«¤Î¿ÍÊª¤ÎÅÐ¾ì¤Ë²£»³¤Ï¡Ö¤ª¤©¡¼!?¹ñÌ±Åª¥¹¥¿¡¼¤ä¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¡£ÁêÍÕ¤ÏÅÐ¾ìÁá¡¹¤Ë¡Ö¤¢¤Î¤µ¡Ä½Ð¤Å¤é¤¤¤«¤é!¥¹¥´¤¤¥Ï¡¼¥É¥ë¾å¤²¤ë¤«¤é¡Ä¾å¤²¤Ê¤¤¤Ç¤è¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£
¡¡²£»³¤Ï¡Ö½Ð¤Å¤é¤¤¤è¤Ê¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤Ç¡Ö¤Ç¤â¹ñÌ±Åª¥¹¥¿¡¼¤ä!Í§Ã£¤ä¤Ã¤¿¡×¤ÈÃæ³Ø»þÂå¤«¤é°ì½ï¡¢²È¤ËÇñ¤Þ¤ëÃç¤À¤ÈÌÀ¤«¤µ¤ì¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¶ÛÄ¥¤¬°ìµ¤¤Ë¤Û¤°¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥¹¥¿¥ó¥Ð¥¤¤¬À°¤¦¤ÈÁêÍÕ¤Ï¡ÖÁá¤¯Áö¤é¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡ÖÌµÍý¤À¤±¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Ç¡£¤º¤Ã¤È±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¡£´èÄ¥¤Ã¤Æ¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£