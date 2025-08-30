【ポケカ】ポケモンセンター各店が「メガゲンガーex」「メガディアンシーex」を事前抽選！《応募は9月2日まで》
ポケモンセンター各店は、2025年9月5日発売のポケモンカードゲーム MEGA「スターターセットMEGA メガゲンガーex」「スターターセットMEGA メガディアンシーex」の購入希望者に向けて、事前抽選を実施しています。
抽選申し込み受付期間は、8月29日14時から9月2日23時59分までです。
「1人1店舗」かつ「1人1日」まで
「メガゲンガーex」と「メガディアンシーex」は専用の販売コーナーが設けられます。9月5日・6日に入場するには、事前抽選に当選する必要があります。
なお、当選は入場を確約するもので、当選した時間帯によっては希望の商品が品切れになっている場合もあります。
応募できるのは、「1人1店舗」かつ「1人1日」までとなっています。どの店舗にするか、どちらの日にちにするか決めてから応募しましょう。LINEミニアプリ「matoca」を通して応募できます。
抽選結果の発表は、9月3日14時ごろの予定です。各店のスタッフボイスを確認してください。
「スターターセットMEGA」には、ポケモンカードゲームを始めるのにピッタリな60枚の構築済みデッキ、対戦に必要なグッズ、プレイマットやポケモンコインが入っています。
構築済みデッキには、メガシンカexのポケモンが2枚収録。さらに、デッキに1枚だけ入れられる強力なカード「ACE SPEC」のカードも収録されています。
