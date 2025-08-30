◇プロ野球パ・リーグ ロッテ-ソフトバンク(30日、ZOZOマリン)

ソフトバンク・野村勇選手が好走塁を見せ、追加点をあげました。

ここまで出場試合数、安打数、本塁打数、盗塁などでキャリアハイを更新し、飛躍の年を迎えている野村選手。この日、好機を見逃さない好プレーを見せました。

場面は3回。1点リードでこの回を迎えると、先頭で打席に向かった佐藤直樹選手がソロホームランでリードを2点に広げます。すると続く野村選手はファースト方向への高い打球となるも、相手のエラーが絡み出塁。送りバントでさらに3塁へ進塁します。その後、迎えた2アウト3塁の場面。打席には山川穂高選手が向かいますが、ロッテの先発・サモンズ投手が投じたボールをキャッチャーの佐藤都志也選手が軽くそらします。大きくリードをとっていた野村選手はこの好機を見逃さず、すぐさまスタート。自慢の俊足を生かして一気にホームへの生還を果たしました。

ベンチでは仲間と言葉を交わしながらホッとした表情を見せた野村選手。好機を見逃さない見事な走塁にSNSでも「勇ちゃんの走塁が神がかってる」「野村勇の足はすげぇな」「美しいよ野村勇」などの声があがりました。