ＤｅＮＡ・藤浪晋太郎投手が、３１日の中日戦（横浜スタジアム）で先発する。移籍後２度目の１軍マウンドとなり、本拠地・横浜スタジアムで初登板となる。

初登板となった１７日に続いて２度目の対戦となる中日に、「いろいろ仕掛けてくるチーム。スキを見せるとポンポンといろいろ動きのあるチームだと思ってるのでそのあたりを警戒しながら」と藤浪。「警戒するんですけど、警戒しすぎない、そっちに気持ちを取られすぎないようにしたい」と語った。

また、２８日までの阪神３連戦で古巣の元チームメートらと再会し、約１時間をかけて旧交を温めたことが話題に。印象的だったやり取りを問われると、「入団会見の時に糸原さんの話をしたと思うんですけど、あれを『こするなよ』って言われて。『こすって話題になったやんけ、あんまりこするなよ』と言われたのが印象的でした。なので、もう１回こすっておきます」と茶目っ気たっぷりに話し笑わせた。

藤浪は７月の入団会見で日本球界復帰にあたって連絡した選手を尋ねられた際、「記者の方から言づてで、糸原選手から『晋太郎、オレに連絡ないけど、オレ引退したと思われてるのかな』って話がありましたので、この会見終わってから電話して、『すいません、引退したと思ってました』と連絡します」と笑いを誘っていた。