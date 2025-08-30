Photo: 小暮ひさのり

クロス1枚で視界が変わる。

メガネの民は誰しも持っているメガネ拭き。一般的にはメガネを買うとケースと、一緒にオマケで付いてきますよね。

僕もメガネ民なので当然持っているのですが、先日、人生ではじめてメガネ拭きに課金してみました。

鯖江のメガネ工場がいつも使っている メガネ拭き 1,089円 Amazonで見る PR PR

｢鯖江のメガネ工場がいつも使っている メガネ拭き｣。わずか1,089円。

メガネの町で知られる鯖江、そのメガネ工場が「いつも使っている」なんて言われたら、メガネ民として気になるじゃない！ 値段も1,000円ちょっとだし、試してみるか！

…なんて興味本位で買ってみたのですが、一度使ってビビりました。なんだこれ、落ちすぎる！

えっ、こんなに!?｢鯖江のメガネ工場がいつも使っている メガネ拭き｣、汚れ落ちすぎて怖い

こちらのレビューで詳しく紹介していますが、まずメガネにベタベタに塗りつけた指紋なんて、ひと撫でいなくなります。

油汚れでくすんだスマホの画面も、一往復でスッキリ爽快。なんだこれ？ 魔法かな？くらいのインパクトがありました。

汚れ落ちの秘密は「しずく型」の極細繊維

この驚異的な汚れ落ちの秘密は、繊維にあります。

通常のマイクロファイバーの繊維より細い「しずく型」の繊維を採用。これによって、細かい汚れまで効率的に除去できるそうな。

実際指で触ってみると、さまざまな方向に指が引っかかる感触がありますね。それでいてしっとりと柔らかいので、レンズへの傷も気になりません。こりゃあ素材の勝利、科学の勝利だわ。

ところで、君はもう鯖江した？ 僕はした！

