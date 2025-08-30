3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。8月25日（月）の放送では、生徒（リスナー）から届いたメッセージを紹介しました。

Mrs. GREEN APPLE若井滉斗

ミセス先生こんばんは！ そして若井先生、イギリスに行っていましたよね？ Oasisのライブ観ましたよね？ イギリスとライブはどうでした？

僕は両親の影響でOasisが大好きで、母のお腹のなかにいる頃から聴かされていたらしいです。そして、そんな僕も10月の東京ドーム公演が当たり、ついにOasisを生で観られることになりました！ 本当に楽しみで待ち遠しいです。僕はイギリスへの憧れもあるので、若井先生のお話をいろいろと聞きたいです！（19歳）若井：ありがとう！大森：ブリティッシュ若井、どうですか？若井：そうなんです！ 僕、先日イギリスに行かせていただきまして！ 楽しかったですよ！現地でウェンブリー・スタジアムでOasis観させていただきました。Oasisはやっぱり期待を裏切らなかったし、期待以上のものを見せてくれたから、自分たちもそうありたいなっていうふうに思わせてくれるようなライブでしたね。やっぱり、ルーツですね。大森：そうだよね！ まさか、Oasisのライブを観れると思ってなかったでしょ？ 全世界のファンも「うぉー！」「またやってくれんのかよ!!」っていう。若井：“一生再結成はない”って言われていたところで急に再結成！ そしてライブツアーをやるっていうのが実現して！大森：世界が待ち望んだ！藤澤：アツいね、それは！若井：それを、観に行きたい！ でも日本公演のとき、自分はミセスのライブ！ 行けない！大森：全然行ってよかったけどね！若井：いやいや、行ってよくないのよ（笑）。いいの？藤澤：全然！ 全然!!若井：いや、行ってよくないだろ（笑）！大森：いやいやいや！若井：え、俺いらないってこと？藤澤：行きなよ！大森：（ミセスのステージは）プロジェクションマッピングとかで（出ればいいじゃない）！若井：えっ？ 入りのタイミングから「おはようございまーす！」ってプロジェクションマッピングで（笑）？大森：全然いいけどね（笑）！若井：そこまでやったら、さすがにいいよね（笑）。でも、さすがに行けないなと思って。大森：我々も与える側ですからね！若井：隙間を見つけて、ここなら行けるんじゃないか！ ということで、ちょっとイギリスに……。大森：でも、よかった！ リフレッシュとインプットっていうか、モチベーションにね！若井：一生に一度の体験になりましたよ！大森：やっぱり夢とか憧れを与える存在って、すごい偉大だと思うので。聞くところによると、ミセスの曲を文化祭でやるっていう子たちとか、体育祭でミセスの曲で踊りましたとか、楽器始めました、っていう子たちもありがたいことにいるから、若井さんの背中を見せていってあげてほしいなっていう風に、僕としては思います！若井：頑張ります！ エネルギーをたくさんいただきました！番組では他にも、大森が出演するNHK連続テレビ小説「あんぱん」について生徒（リスナー）から届いたメッセージを紹介する場面もありました。

（写真左から）Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架、大森元貴、若井滉斗



