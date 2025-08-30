OCTPATH“個性爆発”初カレンダー決定 発売記念イベントも開催
【モデルプレス＝2025/08/30】8⼈組ボーイズグループ・OCTPATH（オクトパス）の初となるカレンダー『OCTPATH CALENDAR 2026』（主婦と⽣活社）が、11⽉21⽇に発売決定した。
【写真】OCTPATH、甘い表情で横たわる
グループ初となるカレンダーのテーマは、「OCTPATHと歩く365⽇」。グループカラーの紫・⽩を基調としたハッピーな雰囲気の写真をたっぷり収録。さらに、メンバーの個性がとにかく豊かな⾯もフィーチャーし、個性に“激振り”した写真も撮影。趣味のスポーツをテーマにしたメンバーや、猫やスイーツとかわいく撮影したメンバー、究極の美や究極のPOPを⽬指したメンバー、はたまたゲームの中から⾶び出してきたメンバーまで、ひとりひとりの魅⼒やその⼈らしさを最⼤限追求した内容になっている。
さらに、カレンダー発売を記念した対⾯イベントも東京・⼤阪の2都市で開催されることが決定した。（modelpress編集部）
東京イベント：2025年11⽉22⽇（⼟）東京都内某所
⼤阪イベント：2025年11⽉29⽇（⼟）⼤阪府内某所
OCTPATH、初となるカレンダー決定
「OCTPATH CALENDAR 2026」発売記念イベント
