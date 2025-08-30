ジャッキー・チェン、異例の2日で11回の舞台あいさつ ハリウッド・スターで最多 生歌唱のサプライズも「歌、上手でしょ！」
アクション俳優のジャッキー・チェンが30日、都内で行われた世界的ヒットを記録した映画『ベスト・キッド』シリーズの最新作『ベスト・キッド：レジェンズ』の舞台あいさつに登壇した。
【写真】そっくりさん！？ジャッキーちゃん＆ジャッキー・チェンの2ショット
日本の公開初日の8月29日、翌30日の2日間で、ジャッキーは11回の舞台あいさつをファンの前で実施。ハリウッドの映画俳優の初日舞台あいさつとして最多となる。また、ジャッキーにとって、日本での初日舞台あいさつは1995年公開の『レッド・ブロンクス』以来、30年ぶりとなった。
2日で11回目の舞台あいさつとなったがジャッキーは元気いっぱい。「こんばんは！久しぶりね。古い友だちに会えてうれしいです！」と日本語で話しかけた。「全員、古い友人ですよね？全員、私の映画を観て大人になったでしょ？私も一緒に成長して大人になりました」と伝えていた。「とても忙しい。今月中旬ごろまではスイスにいた」と明かし、その後も世界各地を飛び回ったそう。「一昨日、日本！いったい自分がどこにいたのかさっぱりわかりません」と話していた。
さすがに「11回やるのは大変です」と本音も口にしたが「でも毎回、皆さんとお会いしてしゃべるのはうれしいです。もう1回、大丈夫です」とにっこり。11回の舞台あいさつでは、歌いこともあったそう。この舞台あいさつでも歌った話題が出ると、日本で発売した楽曲を日本語で歌うサプライズも。「歌、上手でしょ！」と笑顔を見せていた。
『ベスト・キッド』シリーズは、1984年のオリジナル版（日本公開は1985年）が世界中で大ヒット。いじめられっこの高校生ダニエル（ラルフ・マッチオ）が、空手の達人ミヤギ先生（ノリユキ・パット・モリタ）と出会い、独特な修行を通じて心身ともに成長し、空手大会で因縁の相手に勝利する感動作として知られる。2010年には、ジャッキー・チェンとウィル・スミスの息子ジェイデン・スミスによるリメイク版が製作され、ジャッキーはカンフーの達人として登場した。
本作では、2010年版でカンフーの師匠役を務めたジャッキーと、オリジナル版で主人公ダニエルを演じたマッチオの共演が実現。シリーズの歴史をたどるレガシー映像も公開されている。
