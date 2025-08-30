かつて日本でも活躍した美女レスラーが痛烈な技を披露。ビジュアルだけではない確かな技術で、ファンを沸かせている。

【映像】美女レスラー、相手を“首から落とす”キレッキレ大技

注目を集めているのは27歳の若手女子レスラー、ブレイク・モンローだ。“ザ・グラマー”の愛称で知られるブレイクは、6月4日にWWE第3のブランド「NXT」に電撃加入。日本や他団体で名を轟かせた上での鳴り物入りの入団で、NXTでも既に抜群の存在感を発揮している。

そんなブレイクは日本時間8月25日に開催されたNXT「ヒートウェーブ」にて、因縁を燃やすWWE女子スーパースター、ジョーディン・グレイスと対戦した。

自慢の“超筋肉”でゴリ押すジョーディンに対し、試合中盤にブレイクがコンビネーションで魅せる。リング内で頭突き2発から顔面へ膝蹴りを見舞うと、腰を抱いてスープレックス。抜群の動きを見せると、ジョーディンは首から落ちて悶絶した。

これにはファンも「ブレイク容赦ないな」「結構危ない落ち方じゃない？」「ビジュアルだけじゃなくてプロレスが上手いのがブレイクの良いところだね」といったコメントが集まった。

