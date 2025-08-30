東大卒の元ロッテ投手で、ソフトバンクの球団幹部を経て現桜美林大教授の小林至氏（57）が自身のYouTube「小林至のマネーボール」を更新。第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の日本国内での放送が、米動画配信大手・ネットフリックスの独占配信に決まった背景を解説した。

小林氏は「いつかこうなるとは予想されていた」と指摘した。

MLBがドジャース―カブスの日本開幕戦を開催した際、ロブ・マンフレッドコミッショナーは米メディア向けの会見で「日本のマーケットは宝の山。1500億円の可能性がある」と発言したという。

小林氏は、その発言の通り、「（MLBが）日本のマーケットを刈り取りに来た」と説明した。

しかし、前回の決勝「日本―米国」は関東地区で平均世帯視聴率42.4％を記録した大人気コンテンツ。次回も高視聴率は間違いない。

なのになぜネット配信しかしないのか？

小林氏は「そっちの方が儲かるから」とズバリ。「米国ではストリーミングの視聴時間がテレビを越えている。日本もそうなりつつなる」と説明。地上波では15億円〜18億円が限界でもネットフリックスは100億円を払う。

そもそもCM収入しかない地上波とでは資金力が違うという。

小林氏は「ボクシングはネット配信になってファイトマネーが10倍になった。Jリーグは50億円くらいの放送権が210億円になった」と指摘。WBCも含めて、人気スポーツイベントはCM収入で買える放送権料ではなくなっていると解説した。