フリーアナウンサーで女優の田中みな実（38）が30日放送のTBSラジオ「田中みな実 あったかタイム」（土曜後6・30）に出演。有名チェーン店の存在を知らず、共演者が驚く場面があった。

この日は元TBSアナウンサーの堀井美香をゲストに迎えてトークを展開。番組内で田中は「仕事終わりの1人日高屋が最高」というメッセージを読み上げるやいなや、「日高屋って何ですか？スーパー？」とあっけらかんに質問。

この発言に堀井アナは「え〜凄い！面白い人が世の中にいたもんだ！ディレクターも“信じられない”って言ってます」と驚き、日高屋が中華料理チェーンであることを説明した。

続けて「外食はされないんですか？」と聞かれると、田中は「ワンちゃんをお迎えしてからはほとんど1人で外食する意味がないので。今はワンちゃんと一緒にいる時間がとても大切なので、お家になる納豆とか、冷凍してあるシシャモとかを焼いて食べようかなっていう感じ」と愛犬ファーストで、外食を控えていることを告白。それでも「日高屋デビューをした暁にはちゃんと報告したいと思います」とリスナーに呼びかけた。