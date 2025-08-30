J２首位の水戸、またも逃げ切れず...終了間際に被弾、ホームで山口と２−２ドロー
J２で首位に立つ水戸は８月30日、J２第28節で山口とホームで対戦した。
直近２試合は１分け１敗と未勝利の水戸が30分、先制に成功する。敵陣のセンターライン寄りのエリアでキープした大森渚生が、前方へロングボールを入れる。これに反応した山本隼大はわずかに届かなかったが、流れたボールはポストに当たってゴールに吸い込まれた。
１点リードで迎えた後半、52分に追いつかれる。クロス攻撃から有田稜にヘディングシュートを決められるが、その２分後に突き放す。
GK松原修平のロングキックは相手に弾かれるも、こぼれ球を拾った加藤千尋が渡邉新太に預ける。背番号７のエースは狙いすましたコントロールシュートでネットを揺らした。
その後はピンチの場面もあったが、松原の好守もあり、山口の反撃をしのいでいく。このまま試合を終わらせたかったが、90分、有田に鮮やかな反転シュートを叩き込まれ、再び同点に。
スコアは２−２でタイムアップ。水戸は前節の鳥栖戦（２−２）も後半アディショナルタイムの失点で引き分けに。今節の山口戦も逃げ切ることができなかった。
