【悪質】代引き2万5600円！宅配ドライバーが遭遇した高齢者を狙う「送りつけ詐欺」の手口と理不尽なトラブル【作者に聞く】
突然届いた身に覚えのない荷物。代引きで2万5600円と言われ、もしかして家族が注文したものかも…と思って支払ってしまう。
近年では、このような注文していない商品を一方的に送りつける「送りつけ詐欺」が横行している。今回は、長年宅配業界で働くゆきたこーすけさん(@kosukeyukita)の漫画『運び屋ゆきたの漫画な日常』より「頼んでない」を紹介するとともに、身に覚えのない荷物が届いたときの対処法について話を聞いた(前編)。
代引きは、商品の受け取りと引き換えに配達ドライバーに代金を支払う決済方法だ。家族の荷物が代引きで届くと、突然の現金払いに焦ることもあるが、代引きは原則として現金のみの支払いとなる。なかには、この現金支払いという点を狙った悪質な「送りつけ詐欺」も流行している。
ゆきたさんに「怪しいお届け物はあるか？」と尋ねると、「荷物を見ただけではわからないが、お客さんの話を聞くと『注文していない』とか『電話がかかってきて、断ったのに送ってきた』など、『ちょっとおかしいな…』と感じることはある」と答えた。特に高齢の客に多く見られるという。
また、オンライン決済が主流になった現在でも、代引きを利用する人は一定数いる。「商品が届いてからしか決済をしたくない」人や「カード情報を業者にあまり渡したくない」人が選ぶことが多いようだ。オンライン決済に慣れていない高齢者も利用するので注意したい。
