はじめしゃちょー、結婚を報告「お相手は一般の方」
人気YouTuberのはじめしゃちょーが30日、結婚を発表した。自身のYouTubeチャンネルで「はじめしゃちょー結婚しました。」と題した動画を公開し、ファンに直接報告した。
【動画】素顔は隠したはじめしゃちょーの結婚相手
動画の冒頭では「私、結婚しました〜！」と笑顔で伝え、「もう籍も入っております。婚姻届も書いておりまして、もう結婚しました」と正式に結婚を済ませたことを明かした。
結婚相手については「お相手の方は一般の方です」とし、YouTubeなどのメディア活動はしていないと説明。そのため、“顔出し”はしないという。交際期間は「決して長くはない」とした一方で、交際前から知り合いだったことも語った。
さらに「結婚式はまだ先の予定ではあるんですけど、ウエディングフォトを撮影してきました」とし、相手の素顔は伏せつつも撮影時の様子を公開した。
はじめしゃちょーは、チャンネル登録者数1630万人を誇るトップYouTuberで、数々の動画企画で人気を集めている。
