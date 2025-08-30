東京V、攻撃が停滞でスコアレスドロー。終始、横浜FCに押し込まれる苦しいゲームに…３試合勝利なし
東京ヴェルディは８月30日、J１第28節で横浜FCとニッパツ三ツ沢球技場で対戦。０−０でドロー決着となった。
アウェー戦は立ち上がり、押し込まれる展開となる。そのなかで、12分にはカウンターから森田晃樹を起点に、流れるようなパスワークで相手ゴールに迫った。
その後は前からの連動した守備を見せるが、なかなか奪いきれず。攻撃でも思うように前進できないまま時間が推移。０−０で前半を終える。
後半も、もどかしい入りに。ボールを持ってもターゲットの染野唯月に良い形でボールが入らない。入っても周囲のフォローがあまりなく、孤立気味に。攻撃の停滞が続く。
相手に主導権を握られるなかで、守備では安定し、無失点に抑えたものの、得点が遠く。このまま終了し、東京Vは３試合勝利なしとなった。
東京Vは次節、９月15日にFC東京と相まみえる。
取材・文●手塚集斗（サッカーダイジェストWeb編集部）
