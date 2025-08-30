本命はサンダー、対抗はナゲッツとキャバリアーズ／『ESPN』の今季優勝チーム予想

8月29日（現地時間28日、日付は以下同）。米メディア『ESPN』が、NBAの2025－26シーズンの各カンファレンスとリーグを制するチーム予想を公開した。

トレーニングキャンプまで約1カ月、10月22日のレギュラーシーズン開幕まで2カ月を切る中、同メディアはNBAの専門家やリポーター、エディター、アナリストたちへ聞いた結果を明らかにした。今シーズンのイースタン・カンファレンス、ウェスタン・カンファレンスの優勝チーム予想は下記のとおり。





※1位票5ポイント、2位票3ポイント、3位票1ポイントが加算◆■『ESPN』の2025－26シーズンのイースト優勝予想チームの投票結果

１位 クリーブランド・キャバリアーズ：98ポイント



２位 ニューヨーク・ニックス：72ポイント



３位 オーランド・マジック：21ポイント



４位 ミルウォーキー・バックス：7ポイント



５位 インディアナ・ペイサーズ：3ポイント

◆■『ESPN』の2025－26シーズンのウェスト優勝予想チームの投票結果

１位 オクラホマシティ・サンダー：106ポイント



２位 デンバー・ナゲッツ：50ポイント



３位 ヒューストン・ロケッツ：35ポイント



４位 ロサンゼルス・レイカーズ：7ポイント



ー位 ミネソタ・ティンバーウルブズ：7ポイント



６位 ゴールデンステイト・ウォリアーズ：2ポイント

イーストはキャバリアーズとニックスが3位以下を引き離してトップ2に立った。続いてマジック、バックス、さらに昨シーズンのファイナリストながら司令塔タイリース・ハリバートンをアキレス腱断裂で欠くペイサーズがランクイン。

ウェストでは王者サンダーが2位以下を圧倒。シェイ・ギルジャス・アレクサンダー率いるサンダーは、今シーズンの優勝候補筆頭と言っていい。そのサンダーを追うのがニコラ・ヨキッチ擁するナゲッツと、今夏ケビン・デュラントを加えたロケッツ。レイカーズ、ウルブズ、ウォリアーズにもポイントが入ったとはいえ、上位3チームによる首位争いという様相になっている。

この予想結果で見ていくと、ファイナルはサンダー対キャバリアーズの構図になるのだが、優勝チーム予想の投票結果では本命サンダーに続く最大の対抗馬がウェストのナゲッツで、キャバリアーズは3番手。その次にロケッツ、ニックスという結果に。

もちろん、これはあくまで長丁場のシーズンが開幕する前の予想にすぎない。ただ、現時点ではウェスタン・カンファレンス・ファイナルが“事実上のファイナル”と言えるだろう。

◆■『ESPN』の2025－26シーズン優勝チーム予想の投票結果

１位 オクラホマシティ・サンダー：101ポイント



２位 デンバー・ナゲッツ：36ポイント



３位 クリーブランド・キャバリアーズ：27ポイント



４位 ヒューストン・ロケッツ：21ポイント



５位 ニューヨーク・ニックス：11ポイント

【動画】昨季プレーオフのウェスト準決勝第5戦終盤のハイライト！





