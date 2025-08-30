高齢の女性から現金300万円をだまし取ろうとしたとして、自称高校生の17歳少年が逮捕されました。

逮捕されたのは神戸市の自称高校生の17歳の少年です。警察によりますと少年は、28日から29日にかけて他の者と共謀し、愛知県・小牧市の72歳の女性に対して、孫を装ってウソの電話をかけ、現金300万円をだまし取ろうとした疑いが持たれています。

調べに対し、少年は容疑を認めているということです。

また、少年の荷物から名古屋市中村区内の駅にあるQRコードタイプのコインロッカーの取り出し券が見つかり、このロッカーから犯罪で得たとみられる約100万円が入った袋などを取り出した疑いで、大阪府の無職・大野斗亜容疑者（23）が逮捕されました。

調べに対し、大野容疑者は「何が入っていたかは知らないし、犯罪になるとは思っていなかった」などと容疑を否認しています。