²£»³Íµ¡¡£³ºÐ¤ÇÎ¾¿ÆÎ¥º§¡¢ÊìÂ¾³¦¡¢Éã°ã¤¦Äï£²¿Í¤ò»Ù¤¨¡Ö¤¬¤à¤·¤ã¤é¤À¤Ã¤¿¡£¤ª¶â²Ô¤¬¤Ê¤¤¤È¡¢À¸¤¤ë¤¿¤á¤Ë¡×
¡¡¡Ö£²£´»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó£´£¸¡Ý°¦¤ÏÃÏµå¤òµß¤¦¡Ý¡×¤¬£³£°ÆüÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¡¦¥Þ¥é¥½¥ó¥é¥ó¥Ê¡¼¤Î£Ó£Õ£Ð£Å£Ò¡¡£Å£É£Ç£È£Ô¤Î²£»³Íµ¡Ê£´£´¡Ë¤¬¡¢Ê£»¨¤ÊÀ¸¤¤Î©¤Á¤ä£²¿Í¤ÎÄï¤ÈË´¤Êì¤Ø¤Î»×¤¤¤Ê¤É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡²£»³¤ÎËÜÌ¾¤Ï¡Ö¸õÎ´¡Ê¤¤ß¤¿¤«¡Ë¡×¡££³ºÐ¤Î¤È¤Î¾¿Æ¤¬Î¥º§¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼²ÈÄí¤Ç°é¤Ã¤¿¡£¼Â¤ÎÉã¤Î´é¤ÏÃÎ¤é¤º¡¢£µºÐ¤Î»þ¤ËÊì¿Æ¤¬ºÆº§¡££²¿ÍÌÜ¤ÎÉã¤È¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤ÎÌ¾»ú¤¬¡Ö²£»³¡×¤Ç¡¢¡Ö²£»³¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤È¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡£¡Ö¼«Ê¬¤Îµï¾ì½ê¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¡Ä¡¢²¶¡¢¤â¤¦¤¤¤é¤ó¤Î¤«¤Ê¤È¡×²È¤Ëµï¾ì½ê¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÁÄÉãÊì¤Î²È¤ËÆ¨¤²¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Ãæ³ØÂ´¶È¸å¡¢¼«Î©¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢·úÀß²ñ¼Ò¤Ë½¢¿¦¡£¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢»þÂå¤Ï¹©»ö¸½¾ì¤ÇÆ¯¤¤Ê¤¬¤é¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ËÄÌ¤Ã¤¿¡££Ó£Õ£Ð£Å£Ò¡¡£Å£É£Ç£È£Ô¤ÎÂ¼¾å¿®¸Þ¤Ï¡Ö²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸·×¤¿¤Æ¤Ê¥¢¥«¥ó¤Ê¡¢¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡²£»³¤Ï¡Ö¥ª¥«¥ó¤¬¥¬¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÂÎ¤â¼å¤ê¤¤Ã¤Æ¡¢ÆþÂà±¡·«¤êÊÖ¤·¤Æ¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Î¥º§¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¤É¤¦¤¹¤ó¤Í¤ó¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê»þ´ü¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Äï¤¬¤Þ¤À£¹ºÐ¤È¤«¡£ËÍ¤â£²£°ºÐ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¡£Êì¤Ï£²£°£±£°Ç¯¤Ëµ¢¤é¤Ì¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Êì¤Î¤¬¤óÈ¯¾É¤ÈÎ¥º§¤ÇÀ¸³è¤¬Î©¤Á¤æ¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢£¶ºÐ²¼¤ÎÄï¡Ê¼¡ÃË¡Ë¤È£¸ºÐ²¼¤ÎÄï¡Ê»°ÃË¡Ë¤Ï»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀß¤Ë¡£¡Ö¤Û¤ó¤Þ¤Ë¤É¤¦¤Ë¤«¤»¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ»Å»ö¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¡£¤¬¤à¤·¤ã¤é¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¡£¤ª¶â²Ô¤¬¤Ê¤¤¤È¡¢¤É¤¦¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ø¤ó¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é¡£À¸¤¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Êì¤Î»à¸å¡¢£²¿Í¤ÎÄï¤ÈÂçºå¤Ç°ì½ï¤ËÀ¸³è¤·¡¢À¸³èÈñ¤Ï³ØÈñ¤â»Ù±ç¤·¤¿¡£