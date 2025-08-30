「get over something」の意味は？知っておくと便利かも！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「get over something」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
ヒントは、誰かを励ますときなどに使う言葉です。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「立ち直る」でした！
「get over something」は「失恋や仕事の失敗などが原因で凹んでいる状況から立ち直る、沈んだ気持ちを忘れる」という意味でよく使われるイディオムです。
「You guys broke up over a year ago. You need to get over him.」
（別れて1年以上経ってるよ。彼のことなんか忘れなよ。）
落ち込んでいる人がいたら、「Get over it」＝「もう忘れなよ」と励ましてあげてくださいね。
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部