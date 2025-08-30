香港、ハリウッドのスター俳優ジャッキー・チェン（71）が30日、東京・TOHOシネマズ日比谷で、人気シリーズ最新作「ベスト・キッド：レジェンズ」（ジョナサン・エントウィッスル監督）の初日舞台あいさつに出席した。

前日29日と合わせて2日間で、外国俳優最多記録となる11回の舞台あいさつを行った。来日は1年ぶりだが、日本で初日舞台あいさつを行うのは30年ぶりという。

ジャッキーは「こんばんは。お久しぶりね！ うれしい」と日本語であいさつし「全員が古い友人ですよね。全員が私の映画を見て大人になったでしょう。私も皆さんと一緒に大人になりました」と呼びかけた。 2日間にわたった舞台あいさつを振り返り「確かに11回やるのは大変です。毎回皆さんとお会いして、おしゃべりをするのは楽しい。もう1回大丈夫！」と笑みを見せた。

また、自身の曲「東京サタデーナイト」のワンフレーズ披露するサービスも見せた。

今回の舞台あいさつを記念し、カンフーの型を決めて手形ならぬ、拳形を取った。ものまねタレントのジャッキーちゃんも登壇して、沸かせた。

「この世界に入って64年」と語ったジャッキーは、チャーリー・チャップリン、黒沢明監督、ロバート・デ・ニーロ、シルベスター・スタローン、ダスティン・ホフマンら映画人を挙げ「多くの映画、多くの人物から影響されてきました」と話した。

監督、プロデューサーとしても活動しており「私の映画には、アクションはあるけど残虐なシーンはない。コメディーはあるけど下ネタはない。全世界の子供たちが見られる映画を作りたい。映画人としては、社会に対しての責任がある」と語った。

「ベスト・キッド」は40年前に始まったシリーズ。今回の「−レジェンズ」にはオリジナル作品（84年）に少年拳士として主演したラルフ・マッチオも出演している。