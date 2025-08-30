今回ご紹介するのは、TikTokアカウント「靴下ねこのうに」に投稿されたうんちを踏んで飼い主さんに洗われ、ペット用乾燥機にかけられてしまった猫ちゃんの様子です。

この様子は59万回を超えて再生され、投稿には「まばたき全くしないの好き」「何かを悟った顔してる(笑)」といった声が集まっています。

【動画：ドライヤーハウスの中に入れられた猫→顔を見てみたら…】

THE 虚無顔

TikTokアカウント「靴下ねこのうに」に登場したのは、マンチカンの「うに」くん。体の毛は茶色、手足の毛は白色で、まるで靴下を履いているように見える可愛らしい男の子です。

そんなうにくんはある日、粗相をしてしまったそう。

その日は、うにくんが朝からうんちを踏んでしまったそうで、飼い主さんが体を洗ってあげたといいます。そして飼い主さんがうにくんをペット用乾燥機の中に入れると、何とも言えない表情をしていたそうです。

何も悪いことしてにゃいのに…

乾燥機の中に入れられてしまい、虚無顔になってしまったうにくん。「ぼく、何も悪いことしてにゃい…」と言いたげな表情で、飼い主さんをジーっと凝視してきたそうです。

うにくんはその後も一歩も動くことなく、飼い主さんを見つめてきたそう。乾燥機の風を浴びながら、数秒間も瞬きをしないうにくんの姿を見て、思わず笑ってしまいました。「自分は悪くにゃい」と信じて疑わない純粋な瞳が、面白くてたまりません。

とっても甘えん坊なうにくん

飼い主さん曰く、うにくんはとっても甘えん坊なのだそうで、お迎え初日から膝の上で爆睡していたのだとか。そのことも踏まえると、今回の不満顔は飼い主さんに甘えられなくて、寂しかったからなのかもしれませんね。

投稿は、TikTokにて4.2万件を超える高評価を集めるなど、大きな注目を集めることに。力強い目つきで見つめるうにくんを見て、爆笑した方も多いようです。

投稿を見た視聴者からは、「絶対に許さないの顔」「僕がなにをしたと言うんだ、、とか思ってそう」「ものすっごいなんか訴えてる笑」「そんな目でこっち見ないでくれw」など、たくさんのコメントが寄せられています。

