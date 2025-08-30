◆ＪＥＲＡセ・リーグ ヤクルト―広島（３０日・神宮）

ヤクルト・村上宗隆内野手がアーチ量産態勢に入った。０―２の２回先頭で高橋のカットボールを捉えた。バックスクリーンに直撃する飛距離１２９メートルの完璧な一撃。一塁を回ったところでファンがいる右翼席へ右手を挙げた主砲は「一発で仕留めることができました。逆転できるように頑張ります」と力を込めた。

この日は小児がん啓発の「ゴールドリボンデー」として開催された。小児がんの子どもたちと、その家族が招待された一戦。村上はベンチ横の中継カメラに向かって左手首に着用したゴールドリストバンドを指さしアピール。心優しい一面も見せた。

さらに２―２の３回２死二塁。真ん中の直球を再びバックスクリーンに放り込む１３号勝ち越し２ランに「今日は小児がん支援『ゴールドリボンナイター』ですので小児がんの子たちに英気を養ってもらえるように勝てるように頑張ります」と誓った。

この一発で前日２９日の同カード最終打席から３打席連発。２０２２年７月３１日の中日戦（右飛、捕邪、左本、右本、左本）と８月２日の阪神戦（右本、左本、左２、三振）で２戦にわたって放った５打席連発以来３年ぶりの「村上ショー」となった。