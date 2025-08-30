今回も大大大当たりーーーッッ！！【セブン-イレブン】今食べたい♡「新スイーツ」

この夏も【セブン‑イレブン】に注目の新スイーツが続々登場！ フルーツたっぷりのゼリー、チョコミントの爽快感を和スイーツと掛け合わせた意外性など、バラエティ豊かな顔ぶれです。今回は、期間限定や話題の新作から特に気になるスイーツを厳選してご紹介します。

夏色ゼリーの贅沢版「富良野メロン使用 夕やけゼリー」

最初にご紹介するのは、北海道・富良野産メロンの芳醇な香りを閉じ込めた「富良野メロン使用夕やけゼリー」。ぷるんとしたレモン風味のゼリーに、数種類のフルーツとヨーグルトわらびが彩りを添え、満足感も期待大！ 見た目にも夏らしい爽やかスイーツです。

和スイーツで楽しむチョコミントに注目「もちっと白いどら焼 チョコミント」

次にご紹介するのは、白いどら焼きの皮と、清涼感のあるミントクリーム、さらにチョコフレークの食感がアクセントになった「もちっと白いどら焼 チョコミント」。ftnアンバサダー@sujiemonさんは「ミントクリームが超爽やか」「チョコフレークの食感が最高！」と、大絶賛！ 見た目のインパクトからも、暑い日に選びたくなる一品です。

定番クッキー & クリームを片手で楽しむ「かじるクッキークリーム バニラムース仕立て」

「かじるクッキークリーム バニラムース仕立て」は、しっとりとしたココアスポンジに、ふんわり軽いバニラムース、そしてザクザク食感のココアクッキーをたっぷりトッピングした新作ケーキです。片手でパクッと気軽に食べられるサイズ感で、忙しい日の合間にもぴったり。実食してみると、なめらかなムースとザクザクのクッキーの対比が心地よく、満足感のあるスイーツでした。

ふわっ、しゅわっ、じゅわっ「ふわしゅわカスタード」

新食感が楽しい「ふわしゅわカスタード」は、カスタード生地にホイップクリームをたっぷり絞り、ビターなキャラメルチップがトッピングされたスイーツ。「スイーツレビュー」をしている@oyatsu_panponさんが「スプーンを入れるとしゅわっと音が」「口に入れると、しゅわっとじゅわっ」と表現していることから、多様な食感が楽しめそう！ 思わず試したくなる逸品です。

