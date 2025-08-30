アイドルグループ「INUWASI」の「はのんまゆ」がこのほど、「週刊SPA!」（扶桑社）2025年8月26日発売号に登場。自慢のマシュマロボディを披露した。



【写真】大胆過ぎる衣装からはみ出んばかりの「マシュマロ」 これは話題沸騰するわ！

ライブアイドル界隈で話題沸騰中のグループ「INUWASI」で活躍する「はのん」。今回は10月29日に発売される1st写真集から、中央部分がパックリと開いた大胆過ぎる変形水着姿や、王道のビキニ姿を公開。ステージで鍛え上げた曲線美と、柔らかさが強調された持ち前のマシュマロボディを存分に披露した。担当者は「ベールを脱いだマシュマロボディ」と銘打っている。



はのん本人も自身のインスタグラムで「初解禁カットもあり！♡めちゃくちゃ可愛く撮れてるカットなんだ、紙面でチェックしてね！」とアピール。ファンからは「ついにベール脱いだぁ！」「攻めてるねー」「これはやばいです！」と絶賛の声が寄せられていた。



なお同号には「はのん」の他にも、人気グラビアアイドルの天木じゅんや根本凪が大胆グラビアを披露している。



◆はのんまゆ 東京都生まれ。身長147センチ。アイドルグループ「INUWASI」のメンバーとして2020年にデビュー。パワフルな歌声とマシュマロボディのギャップで魅了する。2025年8月27日に念願のメジャーデビューを果たした。



（よろず～ニュース編集部）