全国を代表する焼き物を一堂に集めた「チャリティー全国大陶器市」が30日、寒河江市で開幕し、初日から大勢の焼き物ファンらで賑わいました。

【写真を見る】約20万点の焼き物がずらり チャリティー全国大陶器市が寒河江市で開幕



「チャリティー全国大陶器市」は、全国の窯元や販売業者でつくる振興組合が開いたものです。



寒河江市の最上川ふるさと総合公園の特設会場には、佐賀県の有田焼や伊万里焼、岡山県の備前焼など全国を代表する焼き物の産地から27の業者が訪れ、茶碗や湯呑み、鉢や皿、花瓶など合わせておよそ20万点以上を展示販売しています。



中には、有田焼を代表する作家、山口幹彦さんの白磁の作品も販売されています。



会場の焼き物は市価の3割から5割引の価格で販売しているとあって初日のきょうは、大勢の焼き物ファンらが訪れ、品定めをしながらお気に入りの焼き物を買い求めていました。



全国大陶器市振興組合・御厨ごうさん「見つけて手で触ってもらって質感や風合いを感じてもらって長い付き合いになる器をひとつ探していっていただきたい」



この陶器市は来月7日まで開催され、売上の一部は寄付され、社会福祉に役立てられるということです。