◇プロ野球セ・リーグ 阪神-巨人(30日、甲子園球場)

この日自身初の4番起用となっている巨人・岸田行倫選手が起用に応える躍動。5回の第3打席で同点タイムリーを放ち、これで猛打賞も記録しています。

この日「4番・キャッチャー」で起用され、第96代4番となった岸田選手。対する阪神の先発・郄橋遥人投手の前に第1打席から2打席連続でヒットを放ちます。そんな中、バッテリーを組んだ巨人の先発・井上温大投手は初回に森下翔太選手のタイムリーを浴び失点。直後にはリチャード選手に同点タイムリーが生まれるも、3回には佐藤輝明選手の勝ち越しタイムリーを浴びていました。

すると5回、2アウトから泉口友汰選手がヒットで出塁。7年ぶりの3番起用となっている岡本和真選手が四球を選び、2アウト1、2塁とチャンスメイクすると、ここで岸田選手が打席に向かいます。岸田選手は初球のカットボールをとらえるとレフト方向への同点タイムリーとしました。

これで猛打賞を記録した岸田選手。この躍動にSNSでは「4番岸田大当たり！」「きっしゃん初4番ですげぇな」「4番岸田めちゃくちゃ打ってて神」といった声があがっています。