◇セ・リーグ 巨人―阪神（2025年8月30日 甲子園）

巨人の岸田行倫捕手（28）が30日の阪神戦（甲子園）でプロ8年目、通算289試合目にして初の4番に入って先発マスク。4番初打席から3打席連続安打で一気に猛打賞をマークした。

まずは0―1で迎えた2回、先頭で入った第1打席で相手先発左腕・高橋がカウント1―1から投じた3球目、内角高めスライダーに詰まりながらも中前へ。

巨人の4番初打席初安打は今年7月3日阪神戦（甲子園）の第95代4番・増田陸以来となった。

すると、1―1で迎えた3回、2死一塁で入った第2打席ではカウント1―1からの3球目カットボールに詰まりながらも右前へ。

そして、1―2で迎えた5回、2死一、二塁で入った第3打席では初球の内角カットボールを左翼線への適時二塁打とし、同点打となった。

岸田の猛打賞は4安打を放った6月27日のDeNA戦（東京D）以来、今季4度目。初4番で猛打賞は、巨人では2012年の村田修一以来13年ぶりの快挙となった。

▼岸田 次につなぐ気持ちでした。いいところに飛んでくれました。勝てるように頑張ります。