【ニューヨーク＝金子靖志】国連安全保障理事会は２９日、英仏独の３か国が国連の対イラン制裁を復活させる手続きを通知したことを受け、非公開の会合を開いた。

英仏独が会合前、米国との交渉再開などの提案を拒んだとしてイランを非難したのに対し、イランは「非現実的だ」と反発し、双方の対立が鮮明となった。

英国のバーバラ・ウッドワード国連大使は会合前、３か国の国連大使を代表し、記者団を前に「外交解決の道筋は残されている」と強調した。イラン側が〈１〉包括的合意に向けた交渉の再開〈２〉国際原子力機関（ＩＡＥＡ）の査察受け入れ〈３〉濃縮ウラン備蓄に関する懸念への対処――の三つの要求に応じれば、制裁復活の回避は可能だと説明した。

イランのアミール・サイード・イラバニ国連大使は会合後、３か国の要求について「非現実的な内容で、彼ら自身が要求は満たされるはずがないと知っているはずだ」と批判した。その上で「イランは外交に尽力しているが、脅迫の下では交渉しない。我々は屈しない」と強調した。

安保理筋によると、会合ではロシアと中国が制裁復活に反対し、英仏独と意見が対立したという。英仏独による２８日の通知から３０日以内に制裁解除を維持する決議が採択されなければ、金融や武器取引などの国連制裁が自動的に復活する。