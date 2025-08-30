グルメが魅力的な「佐賀県の道の駅」ランキング！ 「伊万里」と並んだ同率1位は？【2025年調査】
佐賀県には、地域ならではのグルメを味わえる道の駅が多く存在します。ドライブや観光の途中に立ち寄る楽しみとしても人気で、地元食材を使った料理やお土産が訪れる人々を惹きつけています。
All About ニュース編集部では、全国10〜60代の男女226人を対象に「グルメが魅力的だと思う佐賀県の道の駅」についてアンケートを実施。その結果をランキング形式で紹介します！
【全ランキング結果を見る】
回答者からは「伊万里牛ハンバーグが魅力的だから」（50代女性／東京都）、「伊万里ふるさと村って道の駅には伊万里牛を使用した『メンチカツ』があります。揚げたてサクサク」（40代女性／長崎県）、「フルーツが充実というのが、魅力だと思います」（50代男性／東京都）などのコメントが寄せられていました。
回答者からは「焼きたてのパンや旬のフルーツが食べれるから」（40代女性／愛媛県）、「歴史を感じながら美味しくいただけそうだから」（30代男性／大阪府）、「天然水を使用した香ばしい焼きたてパンが有名、地元農産物の販売も」（50代回答しない／大阪府）などのコメントが寄せられていました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の筆者：田中 寛大
一橋大学大学院社会学研究科修了後、国の所管法人に入職。地方公共団体の情報化支援や広報を担当。2019年に株式会社アマノートを設立し、現在はWebメディアや選書サービスの運営、SEO業務に従事。年間3,000本以上のコンテンツ制作に携わる。
(文:田中 寛大)
同率1位：伊万里（佐賀県伊万里市）／37票同率1位の1つは「伊万里（伊万里市）」でした。ブランド牛・伊万里牛を使ったメンチカツや、果物や野菜といった地元食材も充実しており、観光とあわせてグルメを楽しめるスポットとして支持を集めているようです。
同率1位：吉野ヶ里（佐賀県吉野ヶ里町）／37票同率1位には「吉野ヶ里（吉野ヶ里町）」もランクインしました。地元の新鮮な食材を使った料理や焼き立てパン、スイーツが楽しめると評価されています。吉野ヶ里遺跡の観光とあわせて訪れる人が多いようです。
