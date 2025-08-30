韓国のボーイズグループオーディション番組『B:MY BOYZ』最終回にて、デビューする8人のメンバーが決定、日本からはヒョウ、カイ、ハルトと3人がランクイン、見事デビューを勝ち取った。

【映像】スタイル抜群！1位となった日本人ヒョウ（全身姿も）

『B:MY BOYZ』は世界中から総勢30人の候補者「B:GINNER」が参加し、ボーカル、パフォーマンス、プロデュースなど、さまざまな才能を競うオーディション番組。最新K-POPを牽引するトップアイドルが、30人の参加者の中から直接“NEXTアイドル”を選抜する方式で進行していく。MCはi-dleのミヨン、タレントのDEXが務め、練習生を導く5人のマスターは、PENTAGONのフイとジンホ、元GFRIENDのユジュ、ダンサーのリア・キム、イ・ユジョンが務める。

圧倒的な投票数で見事1位に輝いたヒョウは、驚きの表情を見せ「最初は2年前、違うチャレンジをしてその時は残念な結果と残念な思い出が残りました。今回は悔いなく最後までデビューに向かって頑張っていきたいと思って…、僕のために泣いてくれるメンバーがいて、本当にいい友達に出会うことができました」と感極まった様子でスピーチ。そして「僕にとっても幸せで、大きな意味のある挑戦だったと思います。2年間ずっとアルバイトをしながら通ったダンススタジオの先生、ラッパーの先生、家族、そして友達にもありがとうと伝えたいです」と感謝を伝えた。

最後は会場にいる両親に「今日は来てくれてありがとうございます。ありがとう、本当に…」と笑顔で涙を堪え、「こうやって舞台を見せる事が出来るようになったので、本当にうれしくて、これからもずっと見せることができるので頑張りたいと思います。韓国まで遠いけどたまに見に来てくれたら嬉しいです」と日本語でスピーチ、そして「日本のみなさん、今日まで本当にありがとうございました！日本のみんな、就職したよ〜」と茶目っ気たっぷりに喜びをあらわにした。

5位にカイ、8位にハルトがランクイン！

5位でデビュー入りしたカイは「何を言えばいいのかわからないのですが…」と興奮した様子で話し始め、「僕の夢をいつも応援して僕の事を信じて、いつも傍にいる家族に本当に感謝します」とスピーチ。そして会場にいる家族に向けて「本当に僕を信じて韓国までおくってくれて本当にありがとうございます」と日本語で挨拶し、「これからももっと素敵な姿をお見せするように、謙虚な気持ちでベストを尽くしていきたいと思います」と決意を明かした。

8位のハルトは涙を堪えながら「脱落するんじゃないかと思っていました」と本音を吐露。そして「みなさんのおかげで最後に選ばれました。本当にありがとうございます。まだ未熟なところも多いと思います。韓国語も歌もダンスももっと頑張りたいと思います。僕が『YUHZ』にふさわしいメンバーになれるようにもっと努力したいと思います」と力を込め、「大学に通ってたんですけど、いきなり韓国に行きたいと言って、わがままをいっぱい言ったと思うんですけど、信じて最後までここまで応援してくれてありがとうございます」と家族に向けて日本語で感謝を述べた。

ランキングとデビューメンバーは以下の通り。

1位：ヒョウ（130,400点）

2位：イ・ヨンテ（97,500点）

3位：ムン・ジェイル（92,600点）

4位：キム・ボヒョン（92,400点）

5位：カイ（81,500点）

6位：カン・ジュンソン（78,200点）

7位：パク・セチャン（77,700点）

8位：ハルト（74,900点）



なお、新グループ名はYUHZ（YOUR Hertz）。デビューした8人はグローバルボーイズグループとして活躍していく。（『B:MY BOYZ』／ABEMA K-POPチャンネル）