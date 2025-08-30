徳間書店より発売されている「あのコの体温を届ける」をコンセプトにしたオール水着・グラビアマガジン『ENTAME 36℃』（徳間書店）より、姫野ひなのさん、ちーまきさんのグラビアカットが公開されました。



【写真】美ボディに白布を巻いたちーまきさん

表紙・巻頭を飾るのは、「電子書籍Award2025」で前人未到の3年連続受賞を果たした“デジタル写真集の女王”似鳥沙也加さん。裏表紙は、1st写真集の発売も決定し、2025年“期待の星”から“グラビア界の大本命”に躍り出た福井梨莉華さんです。



今回、解禁されたのは姫野ひなのさん、ちーまきさんのグラビアカット。



アイドルグループ・#Mooove!のリーダー姫野さんは、ガーリーな世界観で撮影。重厚感あふれるクラシカルな雰囲気の中、白のビスチェ風水着では、とびきりのお姫様姿を披露しました。16ページに「素朴さ」と「華やかさ」の二面性を凝縮している。



高校在学中に下着の企業案件を受けて退学処分になるも、圧倒的なビジュアルによってグラビアで大活躍中のちーまきさんも登場。白い布に巻かれたり、白い布をほどいたり……ポップでキュートな世界観を展開。彼女の白肌に吸い込まれそうになる16ページは必見です。