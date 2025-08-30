テレビ朝日系『グッド！モーニング』でお天気キャスターを務める今井春花さんが光文社の『週刊FLASH』最新号に初登場しました。



【写真】アナウンサー界No.1スタイル！難関大卒29歳フリーアナがパワーアップしたビキニ姿披露

今井アナは埼玉県出身の26歳。2022年8月、気象予報士試験に合格し、同年12月にウェザーマップ所属。2023年10月からは情報番組『グッド！モーニング』（テレビ朝日系）のお天気キャスターとして出演しています。



同誌では、初登場の今井アナの天真爛漫な姿が7ページにわたって掲載。公開カットでは、鮮やかな赤いノースリーブのトップスをまとい、口を尖らせながらカメラを見つめる表情で、初々しくあざと可愛い姿は必見。今回のグラビアについて「グラビアの仕事をする日がくるなんて、夢にも思いませんでした」と語っています。



【今井春花さんプロフィール】

いまいさくら 26歳 1999年3月30日生まれ 埼玉県出身 T160 趣味：星を眺めること、羊を愛でること 特技：乳搾り 2022年8月、気象予報士試験に合格。同年12月にウェザーマップ所属となる。2023年10月からは情報番組『グッド！ モーニング』（テレビ朝日系）のお天気キャスターとして出演。そのほか最新情報は、公式X（@imaisakura_）、公式Instagram（@imaisakura_）