¹ñÌ±¡¦¶ÌÌÚÂåÉ½¡¡¼óÁê¤Ë¤Ê¤ë³Ð¸ç¡Ö¤¢¤ë¡×¡ÖËüÇ¯ÌîÅÞ¤ä¤ëµ¤¤Ê¤¤¡×¡¡¼«Ì±ÁíºÛÁªÁ°ÅÝ¤·¡ÖÁá¤¯Êý¸þÀ½Ð¤·¤Æ¡×
¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÂåÉ½¤Ï30Æü¡¢ËÌ³¤Æ»°°Àî»Ô¤Î±éÀâ¤Ç¡¢Ä°½°¤«¤é¼óÁê¤Ë¤Ê¤ë³Ð¸ç¤¬¤¢¤ë¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¡¢¡Ö¤¢¤ë¡×¤È²þ¤á¤Æ¶¯Ä´¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö¸ø¤ÎÀ¯ÅÞ¤Î¥È¥Ã¥×¤òÎ©¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ë°Ê¾å¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¼Ò²ñ¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ä¤é¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢ËüÇ¯ÌîÅÞ¤ò¤ä¤ëµ¤¤â¤Ê¤¤¤·¡¢¤¿¤À¹ñ²ñµÄ°÷¤Ç¤¤Â³¤±¤¿¤¤¤À¤±¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¶ÌÌÚÂåÉ½¤Ï¡¢5·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿²ñ¹ç¤Ê¤É¤Ç¤â¡¢¼óÁê¤Ø¤Î°ÕÍß¤Ï¡ÖÅöÁ³¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¡¢¶ÌÌÚÂåÉ½¤Ï±éÀâ¸åµ¼ÔÃÄ¤ËÂÐ¤·¡¢ÁíºÛÁª¤ÎÁ°ÅÝ¤·¤¬µÄÏÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼«Ì±ÅÞÆâ¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö»²±¡Áª¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ1¤«·î°Ê¾å·Ð¤Ã¤ÆÁí³ç¤â¤Þ¤ÀºÑ¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡¢¿Í»ö¤ÇÁ´¤¯Ã¯¤âÀÕÇ¤¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢ÁíºÛÁª¤ò¤¹¤ë¤«¤·¤Ê¤¤¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÀ¯¼£ÅªÉÔ³Î¼ÂÀ¤¬¹â¤¹¤®¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£
¡Ö¡ÊÁíºÛÁª¤ò¡Ë¤ä¤ë¤Ê¤é¤ä¤ë¡¢¤ä¤é¤Ê¤¤¤Ê¤é¤ä¤é¤Ê¤¤¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Áá¤¯Êý¸þÀ¤ò½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£