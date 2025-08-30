2025年8月31日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年8月31日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
12位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
派手なおしゃれは悪目立ちしそう。今日は控えめコーデが吉。
11位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
親友から誤解される暗示が。真実を冷静に話してみて。
10位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
親との会話にツキあり。将来の相談をしてみると吉。
9位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
気分がすぐれない日。集中を欠いてミスしないよう注意。
8位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
ストレスがたまり気味な日。友達との食事でリフレッシュを！
7位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
予定通りに行動すると吉。充実した1日になりそう。
6位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
家の中でのんびりすると心が充実。趣味に熱中も◎。
5位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
近くの街を歩いてみて。意外な発見にドキドキするはず。
4位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
人と違う自分の魅力を発見。意識すると人気度がアップ！
3位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
目立つことで幸運をゲット。個性を意識したおしゃれが◎。
2位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
アウトドアに幸運あり。今日は一人で出掛けるほうがおすすめ。
1位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
来るものは拒まないように。何でも受け入れると大きな収穫が。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)