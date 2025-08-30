今日の運勢がサクッと分かる！ 人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】。2025年8月31日はどんな1日になるのか、星座ごとに読み解いていきましょう。

人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年8月31日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？

12位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）


派手なおしゃれは悪目立ちしそう。今日は控えめコーデが吉。

11位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）


親友から誤解される暗示が。真実を冷静に話してみて。

10位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）


親との会話にツキあり。将来の相談をしてみると吉。

9位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）


気分がすぐれない日。集中を欠いてミスしないよう注意。

8位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）


ストレスがたまり気味な日。友達との食事でリフレッシュを！

7位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）


予定通りに行動すると吉。充実した1日になりそう。

6位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）


家の中でのんびりすると心が充実。趣味に熱中も◎。

5位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）


近くの街を歩いてみて。意外な発見にドキドキするはず。

4位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）


人と違う自分の魅力を発見。意識すると人気度がアップ！

3位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）


目立つことで幸運をゲット。個性を意識したおしゃれが◎。

2位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）


アウトドアに幸運あり。今日は一人で出掛けるほうがおすすめ。

1位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）


来るものは拒まないように。何でも受け入れると大きな収穫が。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)