ラボンホリック新作♡「カンニングペーパー」オードトワレが登場
香りを“気分で選ぶ”新感覚ブランド「ラボンホリック」から、ユニークなネーミングと遊び心あふれる新作ロールオン香水「カンニングペーパーの香り」が登場します。懐かしさとトレンド感を融合させたこの香りは、2025年9月1日より順次発売。人気のオードトワレシリーズに加わる新しい魅力をチェックしてみませんか？
ラボンホリック「カンニングペーパー」とは
新作「カンニングペーパーの香り」は、“しのばせるズルい香り”をテーマにしたロールオンタイプのオードトワレ。
紙の香りをモチーフに、透明感のあるムスクやウッディを重ね、懐古的でありながら今らしい「レトロフューチャー」な印象を表現しています。
香りは肌の上で変化し、その人らしい個性を引き出してくれるのが魅力です。
持ち運びやすいオードトワレの魅力
ラボンホリックのロールオンは10mlサイズで、ミニバッグやペンケースにも収まるコンパクトさ。いつでも手首や首元にさっとひと塗りでき、オードトワレならではの軽やかな香りが3～4時間持続します。
強すぎない香り立ちは、学校やオフィスなど日常のシーンにも最適。他の香水とのレイヤードにもぴったりで、自分だけの香りを楽しめます♪
新ビジュアルは“学校”が舞台
価格：1,760円(税込)
今回のキービジュアルは、「カンニングペーパー」というネーミングにちなみ学校を舞台に撮影。
アメリカン・ハイスクールを思わせるポップで鮮やかな世界観の中で、モデルやダンサー、アスリートなど多彩な若手が登場。
それぞれの個性が香りの持つ“しのばせるズルさ”を表現し、ビジュアルからもブランドの遊び心が伝わる仕上がりです。
容量：10ml
発売日：2025年9月1日(月)より順次
販路：公式オンラインショップ／LOFT／マツモトキヨシ／ココカラファイン／ドン・キホーテ／Amazon
※一部店舗を除く
香りで遊ぶ新しい選択を
ラボンホリックの「カンニングペーパー」は、香りをしのばせながら個性を楽しむユニークな1本。気分で選べるロールオンタイプのオードトワレは、日常にさりげなく彩りを加えてくれます。
持ち運びにも便利で、ちょっとした気分転換にもぴったり。あなたも“ズルいほど魅せる”香りをまとって、新しい自分を楽しんでみませんか？