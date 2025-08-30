ラボンホリック新作♡「カンニングペーパー」オードトワレが登場

香りを“気分で選ぶ”新感覚ブランド「ラボンホリック」から、ユニークなネーミングと遊び心あふれる新作ロールオン香水「カンニングペーパーの香り」が登場します。懐かしさとトレンド感を融合させたこの香りは、2025年9月1日より順次発売。人気のオードトワレシリーズに加わる新しい魅力をチェックしてみませんか？

ラボンホリック「カンニングペーパー」とは

新作「カンニングペーパーの香り」は、“しのばせるズルい香り”をテーマにしたロールオンタイプのオードトワレ。

紙の香りをモチーフに、透明感のあるムスクやウッディを重ね、懐古的でありながら今らしい「レトロフューチャー」な印象を表現しています。

香りは肌の上で変化し、その人らしい個性を引き出してくれるのが魅力です。

持ち運びやすいオードトワレの魅力

ラボンホリックのロールオンは10mlサイズで、ミニバッグやペンケースにも収まるコンパクトさ。いつでも手首や首元にさっとひと塗りでき、オードトワレならではの軽やかな香りが3～4時間持続します。

強すぎない香り立ちは、学校やオフィスなど日常のシーンにも最適。他の香水とのレイヤードにもぴったりで、自分だけの香りを楽しめます♪

新ビジュアルは“学校”が舞台

価格：1,760円(税込)



今回のキービジュアルは、「カンニングペーパー」というネーミングにちなみ学校を舞台に撮影。

アメリカン・ハイスクールを思わせるポップで鮮やかな世界観の中で、モデルやダンサー、アスリートなど多彩な若手が登場。

それぞれの個性が香りの持つ“しのばせるズルさ”を表現し、ビジュアルからもブランドの遊び心が伝わる仕上がりです。

容量：10ml

発売日：2025年9月1日(月)より順次

販路：公式オンラインショップ／LOFT／マツモトキヨシ／ココカラファイン／ドン・キホーテ／Amazon

※一部店舗を除く

香りで遊ぶ新しい選択を

ラボンホリックの「カンニングペーパー」は、香りをしのばせながら個性を楽しむユニークな1本。気分で選べるロールオンタイプのオードトワレは、日常にさりげなく彩りを加えてくれます。

持ち運びにも便利で、ちょっとした気分転換にもぴったり。あなたも“ズルいほど魅せる”香りをまとって、新しい自分を楽しんでみませんか？