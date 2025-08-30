「24時間テレビ48」放送スタート 氷川きよし「サライ」独唱から総合司会・チャリティーパートナーらが集結し大オープニング
8月30日（土）午後6時30分〜8月31日（日）午後8時54分 日本テレビ系で放送中の「24時間テレビ48」。今年で48回目となる「24時間テレビ」が先ほど放送スタートしました。
両国・国技館のステージセンターにて、「サライ」のアカペラ独唱で番組のオープニングを彩ったのは、氷川きよし。続いて、総合司会の上田晋也、羽鳥慎一、水卜麻美（日本テレビアナウンサー）、チャリティーパートナーの志尊淳、浜辺美波、長嶋一茂ら、豪華な出演陣が続々登場し、華やかに番組のスタートを切りました。
さらに中継で、これから特別な花火大会を開演するチャリティーパートナー永瀬廉（King & Prince）も登場。郄橋海人（King & Prince）は体調不良により欠席となりました。
そして、今年のチャリティーマラソンランナー横山裕（SUPER EIGHT）のスタートは？豪華なスターターもお楽しみに。
◆番組概要
「24時間テレビ48-愛は地球を救う-」
■放送日 2025年8月30日（土）、8月31日（日）
■今年のテーマ 「あなたのことを教えて」
■会場 両国・国技館
■出演者
【総合司会】上田晋也、羽鳥慎一、水卜麻美（日本テレビアナウンサー）
【チャリティーパートナー】King & Prince、志尊淳、長嶋一茂、浜辺美波、氷川きよし、やす子 ※50音順
【チャリティーランナー】横山裕（SUPER EIGHT）
【スペシャルサポーター】イモトアヤコ
番組公式ホームページ：https://www.ntv.co.jp/24h/