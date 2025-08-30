2025年8月30日（土）・8月31日（日）日本テレビ系で放送中の「24時間テレビ48-愛は地球を救う-」。「横山裕が走る！子ども支援マラソン」がこのあとすぐ、スタートを迎えます。

横山はランナーに決定した当初から、「自身の子ども時代を振り返り、いま、支援が必要な子どもたちを支援したい」という決意を語ってきました。今夜の放送では、横山がなぜ走るのか、その思いが詳しく明かされます。そこには、横山の生い立ちや、2人の弟と亡き母への深い愛が強く結びついていました。

横山のチャリティーランナー決定を受け、SUPER EIGHTのメンバーたちも事前取材に答えました。20年以上をともに歩む仲間たちは横山のことを「頼りになる」「人の見ていないところで努力する人」と評します。さらに「ここへきて彼がこれまであまり明かしてこなかった過去を語るのは、『自分の境遇を明かすことで救われる人がいるなら』と思ったからに違いない」とも話しました。

横山裕は、1981年大阪生まれ。本名は「候隆（きみたか）」。3歳のとき両親が離婚、シングルマザー家庭で育ちました。横山は当時の暮らしを「うち貧乏やったと思うんですけど、オカンがそれを感じさせなかった。とにかく子どもファーストで、自分のことより子どもに何かしてあげな、という人だった。裕福ではなかったけど、幸せだった」と語ります。

やがて母が再婚。名字が横山となりますが、2人目の父との仲は必ずしも良好ではなく、自分の居場所がないような気持ちになったことも。そんなとき心の支えになったのは、6歳差と8歳差で生まれてきた2人の弟たち。兄を慕って、どこにでもついてくる弟たちがかわいくて仕方ありませんでした。

けれど生活に余裕があったとはいいがたく、横山は中学卒業後、建設会社に就職。家計の負担を考えての選択でした。工事現場で働きながら、やがてタレント活動をスタートさせます。時には作業着のまま事務所のレッスンなどに行くこともありました。働きながらの自分が、芸能界で光をつかむことはできるのか…葛藤しながら、人知れず自己研鑽を積む日々が続きました。やがてその努力が身を結び、活躍の場が広がって、横山は10代にして単身、関西から東京に拠点を移します。

そんなある日、大好きな母が重い病に倒れてしまいます。やがて、2度目の離婚。生活は立ち行かなくなり、幼い弟は児童養護施設のお世話になることに。まだ10代だった横山は、生きるために、また家族で暮らすために…と、東京でいっそう仕事にまい進。ひたむきな日々の中、ずっと心に引っかかっていたのは「離れて暮らす弟たちはどんな思いで過ごしているのか」ということでした。

今回チャリティーランナーに決定した横山は、20年ぶりに弟たちがお世話になっていた児童養護施設を訪問。「あの頃、弟はどんな風に暮らして、どんな思いだったのだろう」。当時を知る先生たちに熱心に話を聞く横山が読ませてもらったのは、当時、先生たちがつけていた日誌。そこには横山の知らなかった弟の様子が、細かく記されていました。

横山がテレビに出演しているのを見た弟が、小さな声で「きみ兄ちゃんだ」とつぶやき、近くにいた先生に抱きついて喜びを体で表現していたこと。遠く離れた東京にいる兄をテレビで見られてうれしい反面、会いたい気持ちがあふれ、その夜は眠りにつく前にホームシックになってしまったこと。兄が忙しいスケジュールのあいまをぬって迎えに来てくれたときは、満面の笑顔だったこと。

20年ごしで、愛する家族の思いを知り、横山は改めて走る決意を新たにしました。

番組では、ほかにも、横山が支援を必要とする子どもたちに寄り添う施設や、シングルマザー家庭を訪問し、「子どもの貧困」の今に迫る姿を映します。現在、全国にどれだけ支援を必要とする子どもたちがいるかを知り、そして昨年のやす子の「全国の児童養護施設に募金マラソン」での寄付金で贈呈された品物が子どもたちに喜ばれている様子を実際に見て、横山の「走る思い」はより強くなります。

今夜、初めて明かされた横山の強い思い。ぜひ、このあとのマラソンスタートや、横山の走りをご覧ください。

横山の「走る理由」動画を日テレ公式YouTubeにて公開しております。ぜひご覧ください。

◆「24時間テレビ48」目的別募金のご案内

今年の目的別募金へのご参加について、ご案内させていただきます。

チャリティーランナー・横山の「マラソン子ども支援募金」は、以下のページからご確認ください。マラソン放送中に表示されるQRコードからも、募金に参加いただけます。

義足の少女との登山に挑むスペシャルサポーター イモトアヤコの「パラスポーツ応援募金」と、石川県出身の目線から、能登復興に寄り添う浜辺美波らの「能登復興支援募金」は、キャッシュレス募金ページにて、プルダウン選択でお選びいただけます。

なお、「24時間テレビ」一般募金（福祉、環境、災害支援）も、引き続き受け付けております。

募金のしかたをわかりやすく解説した動画も、日テレ公式YouTubeにてご覧いただけます。動画のナレーションを務めるのは、チャリティーランナーの横山です。

◆番組概要

「24時間テレビ48-愛は地球を救う-」

■放送日 2025年8月30日（土）、8月31日（日）

■今年のテーマ 「あなたのことを教えて」

■会場 両国・国技館

■出演者

【総合司会】上田晋也、羽鳥慎一、水卜麻美（日本テレビアナウンサー）

【チャリティーパートナー】King & Prince、志尊淳、長嶋一茂、浜辺美波、氷川きよし、やす子 ※50音順

【チャリティーランナー】横山裕（SUPER EIGHT）

【スペシャルサポーター】イモトアヤコ

