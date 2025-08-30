£³²óÌµ»à¡¢º¸Ãæ´Ö¤ËËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Äº´Æ£Ä¾¡Ê»£±Æ¡¦³Á¿¹±ÑÅµ¡Ë

¡¡¢¡¥í¥Ã¥Æ¡½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê30Æü¡¢ZOZO¥Þ¥ê¥ó¡Ë

¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Îº´Æ£Ä¾¼ù¤¬4¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ã¤¿¡£

¡¡1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î3²ó¡£ÀèÆ¬¤Îº´Æ£Ä¾¤Ï¥«¥¦¥ó¥È1¥Ü¡¼¥ë¤«¤éÀèÈ¯¥µ¥â¥ó¥º¤¬Åê¤¸¤¿´Å¤¤Ä¾µå¤ò¸«Æ¨¤µ¤º¶¯¿¶¡£É÷Â®5¥á¡¼¥È¥ë¤ÎµÕÉ÷¤¬¿á¤¯Ãæ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂÇµå¤Ïº¸Ãæ´Ö¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¡£º´Æ£Ä¾¤Ï¡ÖÂÇ¤Ä¤Ù¤­¥Ü¡¼¥ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¬¤Ç¤­¤¿¡£ÄÉ²ÃÅÀ¤È¤Ê¤ë¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤È·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£

¡¡ÄÌ»»6ËÜÎÝÂÇ¤À¤¬¡¢º£µ¨¤À¤±¤Ç4ËÜÊü¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥×¥í6Ç¯ÌÜ¤ÇÄ¹ÂÇÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

 

 

 