¡Ö¤ê¡¢ÍýÉÔ¿Ô¤Ê...¡×¡Ö¥Þ¥¸¥¨¥°¤¹¤®¤À¤í¡×µþÅÔ¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥¨¥ê¥¢¥¹¤¬£´ÀïÏ¢È¯¡ª ¹ë²÷º¸Â¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ó»ß¤á¤ì¤ó¾Ð¡×
¡¡µþÅÔ¤Î¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥¨¥ê¥¢¥¹¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Ç£´ÀïÏ¢È¯¤À¡£
¡¡µþÅÔ¤Ï£¸·î30Æü¡¢J£±Âè28Àá¤Ç²¬»³¤È¥Û¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£15Ê¬¤Ë¹¬ÀèÎÉ¤¯ÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¡£¥¹¥³¥¢¥é¡¼¤ÏR¡¦¥¨¥ê¥¢¥¹¤À¡£
¡¡º¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤Î¥¯¥í¥¹¤¬Æþ¤ë¡£¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ç¥¹¥¿¥ó¥Ð¥¤¤·¤Æ¤¤¤¿ÇØÈÖ¹æ£¹¤Ï¡¢¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Çº¸Â¤ò¿¶¤ë¡£¶¯Îõ¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤òÃ¡¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡»î¹ç¤òÃæ·Ñ¤¹¤ë¡ØDAZN¡Ù¤Î¸ø¼°X¤¬ÆÀÅÀ¥·¡¼¥ó¤ò¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¡£¡Ö¤ê¡¢ÍýÉÔ¿Ô¤Ê...¡×¡Ö¤³¤¤¤Ä¥Þ¥¸¥¨¥°¤¹¤®¤À¤í¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¥Á¡¼¥È¡×¡ÖÉáÄÌ¤Ë¥Ð¥°¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ó»ß¤á¤ì¤ó¾Ð¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Çº£µ¨14ÅÀÌÜ¤òµó¤²¤¿¥Ö¥é¥¸¥ê¥¢¥ó¤Ï¡¢30Ê¬¤Ë¤â¼«¿È£²ÅÀÌÜ¤ò¥²¥Ã¥È¡£¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥¨¥ê¥¢¥¹¤¬¡¢»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
