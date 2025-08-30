

BE:FIRST / Secret Garden -Behind The Scenes-サムネイル

7人組ダンス&ボーカルグループBE:FIRSTが、BMSGが主催するボーイズグループオーディション『THE LAST PIECE』課題曲としても話題の渾身のR&Bチューン「Secret Garden」Music Videoの舞台裏を収めたBehind The Scenes映像をYouTubeで公開した。

【動画】公開されたBE:FIRST / Secret Garden -Behind The Scenes-

新曲「Secret Garden」は、2010年代R&Bをルーツに持つ彼らが、そのサウンドを現代的に昇華させたトラックの上で、恋愛をメタファーに、音楽へのリスペクトと深い愛情を歌い上げた、渾身のR&Bチューン。なお今作は、LAでのコライトキャンプにて制作されたうちの一曲。2度のグラミー賞ノミネート経験を持つロサンゼルスを拠点に活動するソングライター／プロデューサー／アーティストDavid Arkwright、時代を超えるソウルフルな楽曲で注目されているロサンゼルス出身のシンガー／ソングライター／プロデューサーMishon Ratliff、グラミー賞ノミネート経験を持つソングライター／マルチインストゥルメンタリスト／プロデューサーBen Samamaを迎え作成された意欲作。

公開されたBehind The Scenes映像では、「BE:FIRSTの創り出す音楽によって、現実から人々が“Secret Garden”へ誘われていく」というコンセプトのもと、“リゾート風景”と“現実には存在し得ないはずの四季が混在する亜熱帯ジャングル”を舞台に撮影された話題のMusic Videoの舞台裏が収められている。YouTubeの音声トラックには撮影現場での撮影時の音声も公開されている。

さらに「Secret Garden」はBMSGが主催する3rd BOYS GROUP AUDITION PROJECT「THE LAST PIECE」課題曲としても起用され、プロアーティストとして堂々のパフォーマンスを披露したBE:FIRSTにも注目が集まっている。＜BE:FIRST / Secret Garden -Behind The Scenes-＞ 「Secret Garden」Written by SKY-HI, David Arkwright, Mishon Ratliff, Ben SamamaProduced by SKY-HI, David ArkwrightChoreographer : Julian DeGuzman, SOTA (BE:FIRST)