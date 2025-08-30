置くだけ充電で作業が途切れない。ワイヤレス充電対応のMagic Mouseケース「yi-G Mouse」
こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。
新登場の「yi-G Mouse」は、Appleユーザーの密かな悩みを解決する、ワイヤレス充電対応のMagic Mouseケース。ひっくり返して充電する、あの不格好な充電スタイルはもう見なくていいんです。
置くだけ充電で作業が途切れない
魅力は、その革新的な充電方式にあります。ケースを装着したまま、専用の充電パッドに置くだけでワイヤレス充電がスタート。離席のタイミングでサッと置けば、戻ってきた時にはもう充電完了。まるでAirPodsのような感覚で、充電のストレスから完全に解放されます。
しかも、内蔵マグネットのおかげで充電エリアにピタッと吸着。適当に置いても確実に充電される安心感。これ、地味に助かりますよね。
デスクの美学を完成させる最後のピース
人間工学に基づいた設計で、手首への負担も軽減。長時間の作業でも疲れにくくなるのは、在宅ワークが増えた今、ありがたい進化です。
底面のソフトラバー素材でデスクを傷つけない配慮も、さすがAppleユーザーを理解したデザインだと感じます。
充電状況を知らせるLEDインジケーターも、主張しすぎない控えめな光で空間の雰囲気を壊しません。ミニマルなデザインは、まるで最初からMagic Mouseに備わっていたかのような一体感。
正直、「なんでApple純正じゃないの？」と思うほどの完成度。でも考えてみれば、こういう「かゆいところに手が届く」アイテムこそ、私たちのデスクワークを本当の意味で快適にしてくれるんですよね。
ぜひ以下のリンク先から商品ページもチェックしてみてください。
>> 【第二弾】Magic Mouseが進化！置くだけでワイヤレス充電の新感覚ケース。
Image: Komorebi Mall
Source: machi-ya
この記事は生成AIを用いて原稿を作成し、編集者による編集・確認の工程を経て公開されています。