Image: Komorebi Mall

新登場の「yi-G Mouse」は、Appleユーザーの密かな悩みを解決する、ワイヤレス充電対応のMagic Mouseケース。ひっくり返して充電する、あの不格好な充電スタイルはもう見なくていいんです。

置くだけ充電で作業が途切れない

Image: Komorebi Mall

魅力は、その革新的な充電方式にあります。ケースを装着したまま、専用の充電パッドに置くだけでワイヤレス充電がスタート。離席のタイミングでサッと置けば、戻ってきた時にはもう充電完了。まるでAirPodsのような感覚で、充電のストレスから完全に解放されます。

しかも、内蔵マグネットのおかげで充電エリアにピタッと吸着。適当に置いても確実に充電される安心感。これ、地味に助かりますよね。

デスクの美学を完成させる最後のピース

Image: Komorebi Mall

人間工学に基づいた設計で、手首への負担も軽減。長時間の作業でも疲れにくくなるのは、在宅ワークが増えた今、ありがたい進化です。

底面のソフトラバー素材でデスクを傷つけない配慮も、さすがAppleユーザーを理解したデザインだと感じます。

充電状況を知らせるLEDインジケーターも、主張しすぎない控えめな光で空間の雰囲気を壊しません。ミニマルなデザインは、まるで最初からMagic Mouseに備わっていたかのような一体感。

正直、「なんでApple純正じゃないの？」と思うほどの完成度。でも考えてみれば、こういう「かゆいところに手が届く」アイテムこそ、私たちのデスクワークを本当の意味で快適にしてくれるんですよね。

ぜひ以下のリンク先から商品ページもチェックしてみてください。

Image: Komorebi Mall

