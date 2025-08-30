天秤座はアプリを駆使して恋活を◎獅子座は恋愛成就の予感！　8/31〜9/13【上弦の月｜藤島佑雪の月星座別・12星座占い】

8月31日は上弦の月。上弦の月から下弦の月までの、月星座別の恋模様をお届けします。教えてくれるのは元銀座ホステスで占い師＆開運アドバイザーの藤島佑雪さん。星からのメッセージで、ツラい恋や苦しい恋にさよならしてハッピーな恋を手に入れましょう！

■月星座を調べるには？

月星座は、自分が生まれた瞬間に月が位置していた星座で決まります。ご存知ない方は「石井ゆかり・月星座を読む」で調べてみましょう。

正確な月星座を知るには生年月日と出生時間が必要となりますが、出生時間が不明でも調べることは可能です。

■月星座が「牡羊座」のあなた

8月7日まで、目標に向かってがむしゃらに頑張ること。シングルさんは恋活・婚活を。片思いさんや曖昧な関係の方、うまくいってないカップルさんは結論を出しましょう。

♡ツラ恋の処方箋

期限までは頑張って、それまでにうまくいかなかったら諦めるのも幸せへの道。

■月星座が「牡牛座」のあなた

シングルさんは「あんな素敵な人、自分なんかムリ」なんて思わずに積極的にアタックを！ カップルさんは好きっていう気持ちを全身でお相手にぶつけて！

♡ツラ恋の処方箋

関係を深めた結果、「先がないな」と思うなら、友達に戻るのもあり。

■月星座が「双子座」のあなた

結婚運◎。シングルさんは出会いに恵まれるとき。片思いさんは仲を深めるチャンス期。カップルさんはお相手といい話ができるとき。結婚に向かって話を進めてみたら？

♡ツラ恋の処方箋

行動しなければ、何も変わりません。

■月星座が「蟹座」のあなた

シングルさんはいい恋を引き寄せたいなら、ボディメイクに力を入れるといいかもね。カップルさんは日頃の何気ないやりとりが未来につながるってこと、忘れないでね。

♡ツラ恋の処方箋

目標に向かって、続けること！

■月星座が「獅子座」のあなた

シングルさんは恋愛成就の予感！ すでにいい雰囲気の方はこの時期に交際を始めるとよさそう。カップルさんは妬けるほど、ラブラブに♡ ケンカしてもすぐ仲直りできるはず。

♡ツラ恋の処方箋

あれこれ迷って行動を起こさないと、運を逃してしまいます。

■月星座が「乙女座」のあなた

家族との関係改善がハッピーな恋を呼び込む秘訣。シングルさんは家族も応援してくれるようなお相手を選ぶつもりで。カップルさんはお互いの家族を紹介し合うと結婚へ。

♡ツラ恋の処方箋

家族との関係と恋愛は地続き。

■月星座が「天秤座」のあなた

シングルさんはSNSやアプリを駆使して、恋活を。また、友だちからの発展も望めるとき。カップルさんは単なるバカ話もいいけれど、人生観とか語り合うのもオススメ。

♡ツラ恋の処方箋

恥ずかしいからって話しかけないでいると、何も始まらないよ。

■月星座が「蠍座」のあなた

“お相手の価値観を尊重する”ことで愛される存在に。シングルさんはスペック高めの方が狙い目。カップルさんはお相手ファーストを徹底すると、いつしか自分ファーストに。

♡ツラ恋の処方箋

ムダ遣いを直すと恋愛運も上向きに。

■月星座が「射手座」のあなた

ダメ元で勝負したら、案外うまくいく。恐れないで！ シングルさんは告白、いいんじゃない？ カップルさんは自分が思ってることをストレートに伝えましょう。

♡ツラ恋の処方箋

我慢しても、いいことないよ。

■月星座が「山羊座」のあなた

直感を大切に。シングルさんは腐れ縁に終止符を。カップルさんは思ってることをお相手に伝えるのは、今じゃない。胸に秘めつつ、自分でじっくり考えて。

♡ツラ恋の処方箋

焦っちゃダメ。今じゃない。

■月星座が「水瓶座」のあなた

楽しくしてると、もっといい関係に。シングルさんは友だちを交えて遊びに行くとカップル成立、みたいな。カップルさんは楽しむほどに、愛情が深まります。

♡ツラ恋の処方箋

逆に言えば、楽しめなければ愛が遠ざかるってこと。

■月星座が「魚座」のあなた

シングルさんは結婚前提、真剣な態度でいるほど、いいご縁をつかめそう。カップルさんはふんわりじゃなく、具体的に結婚の話をするとよさそう。

♡ツラ恋の処方箋

真剣に向き合えない場合は恋が終わる可能性も。

（藤島佑雪）