チェルシーvsフルハム スタメン発表
[8.30 プレミアリーグ第3節](スタンフォード ブリッジ)
※20:30開始
<出場メンバー>
[チェルシー]
先発
GK 1 ロベルト・サンチェス
DF 3 マルク・ククレジャ
DF 4 トシン・アダラバイヨ
DF 23 トレボ・チャロバー
DF 27 マロ・グスト
MF 7 ペドロ・ネト
MF 8 エンソ・フェルナンデス
MF 20 ジョアン・ペドロ
MF 25 モイセス・カイセド
MF 41 Estêvão
FW 9 リアム・デラップ
控え
GK 12 フィリップ・ヨルゲンセン
DF 21 ヨレル・ハト
DF 24 リース・ジェームズ
DF 29 ウェスレイ・フォファナ
DF 34 ジョシュ・アチャンポン
MF 14 ダリオ・エスーゴ
MF 17 アンドレイ・サントス
FW 11 ジェイミー・バイノー・ギテンス
FW 32 タイリーク・ジョージ
監督
エンツォ・マレスカ
[フルハム]
先発
GK 1 ベルント・レノ
DF 2 ケニー・テテ
DF 3 カルビン・バッシー
DF 5 ヨアキム・アンデルセン
DF 30 ライアン・セセニョン
MF 16 サンダー・ベルゲ
MF 17 アレックス・イウォビ
MF 20 サシャ・ルキッチ
MF 21 ティモシー・カスターニュ
MF 24 ジョシュ・キング
FW 9 ロドリゴ・ムニス
控え
GK 23 バンジャマン・ルコルト
DF 15 ホルヘ・クエンカ
DF 33 アントニー・ロビンソン
MF 6 ハリソン・リード
MF 8 ハリー・ウィルソン
MF 10 トム・ケアニー
MF 32 エミール・スミス・ロウ
FW 7 ラウール・ヒメネス
FW 11 アダマ・トラオレ
監督
マルコ・シウバ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります