イタリア代表、ガットゥーゾ監督初陣のW杯欧州予選に向けた招集メンバー発表!
イタリアサッカー連盟(FIGC)は29日、北中米ワールドカップ欧州予選に向けたイタリア代表メンバーを発表した。
グループIのイタリアは6月の第3節から登場し、2試合を消化した時点で1勝1敗(勝ち点3)の暫定3位。この6月シリーズ後にルチアーノ・スパレッティ前監督が解任となり、新たにジェンナーロ・ガットゥーゾ監督が就任した。
ガットゥーゾ監督の初陣は9月5日の第5節エストニア戦。その後、同8日の第6節でイスラエルと対戦する。
以下、招集メンバー
▽GK
マルコ・カルネセッキ(アタランタ)
ジャンルイジ・ドンナルンマ(パリSG)
アレックス・メレト(ナポリ)
グリエルモ・ビカーリオ(トッテナム)
▽DF
アレッサンドロ・バストーニ(インテル)
ラウル・ベッラノーバ(アタランタ)
リッカルド・カラフィオーリ(アーセナル)
アンドレア・カンビアーゾ(ユベントス)
ジョバンニ・ディ・ロレンツォ(ナポリ)
フェデリコ・ディマルコ(インテル)
フェデリコ・ガッティ(ユベントス)
ジョバンニ・レオーニ(リバプール)
ジャンルカ・マンチーニ(ローマ)
▽MF
ニコロ・バレッラ(インテル)
ジョバンニ・ファビアン(ボローニャ)
ダビデ・フラッテージ(インテル)
マヌエル・ロカテッリ(ユベントス)
ニコロ・ロベッラ(ラツィオ)
サンドロ・トナーリ(ニューカッスル)
▽FW
フランチェスコ・エスポジト(インテル)
モイーズ・キーン(フィオレンティーナ)
ダニエル・マルディーニ(アタランタ)
リッカルド・オルソリーニ(ボローニャ)
マッテオ・ポリターノ(ナポリ)
ジャコモ・ラスパドーリ(A・マドリー)
マテオ・レテギ(アルカーディシーヤ)
ジャンルカ・スカマッカ(アタランタ)
マッティア・ザッカーニ(ラツィオ)
