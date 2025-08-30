　イタリアサッカー連盟(FIGC)は29日、北中米ワールドカップ欧州予選に向けたイタリア代表メンバーを発表した。

　グループIのイタリアは6月の第3節から登場し、2試合を消化した時点で1勝1敗(勝ち点3)の暫定3位。この6月シリーズ後にルチアーノ・スパレッティ前監督が解任となり、新たにジェンナーロ・ガットゥーゾ監督が就任した。

　ガットゥーゾ監督の初陣は9月5日の第5節エストニア戦。その後、同8日の第6節でイスラエルと対戦する。

以下、招集メンバー

▽GK

マルコ・カルネセッキ(アタランタ)

ジャンルイジ・ドンナルンマ(パリSG)

アレックス・メレト(ナポリ)

グリエルモ・ビカーリオ(トッテナム)

▽DF

アレッサンドロ・バストーニ(インテル)

ラウル・ベッラノーバ(アタランタ)

リッカルド・カラフィオーリ(アーセナル)

アンドレア・カンビアーゾ(ユベントス)

ジョバンニ・ディ・ロレンツォ(ナポリ)

フェデリコ・ディマルコ(インテル)

フェデリコ・ガッティ(ユベントス)

ジョバンニ・レオーニ(リバプール)

ジャンルカ・マンチーニ(ローマ)

▽MF

ニコロ・バレッラ(インテル)

ジョバンニ・ファビアン(ボローニャ)

ダビデ・フラッテージ(インテル)

マヌエル・ロカテッリ(ユベントス)

ニコロ・ロベッラ(ラツィオ)

サンドロ・トナーリ(ニューカッスル)

▽FW

フランチェスコ・エスポジト(インテル)

モイーズ・キーン(フィオレンティーナ)

ダニエル・マルディーニ(アタランタ)

リッカルド・オルソリーニ(ボローニャ)

マッテオ・ポリターノ(ナポリ)

ジャコモ・ラスパドーリ(A・マドリー)

マテオ・レテギ(アルカーディシーヤ)

ジャンルカ・スカマッカ(アタランタ)

マッティア・ザッカーニ(ラツィオ)