NEK!が、初のZeppワンマンライブを開催し、ポニーキャニオンからメジャーデビューをすることを発表した。

具体的なデビューの時期までは発表されなかったが、2024年2月のバンド結成から約1年半という異例の早さでのメジャーデビュー発表となり、嬉しいサプライズに会場は祝福ムードで包まれたという。なお、この発表の場となったZepp Shinjukuのライブはソールドアウトを記録しており、NEK!の勢いを証明している。

さらに、11月26日には1stアルバム『MEME』（読み：ミーム）をリリースすることを発表。NEK!として初のアルバムとなる本作のタイトルは、インターネットに親しみのある人なら誰もが聞いたことのある『MEME』。「人から人へと模倣を通じて伝播する現象」の意味を持つこの言葉は、「スラングロックバンド」を謳うNEK!らしいタイトルであり、彼女たちの音楽を更に世界に広げていく可能性を感じさせる。

本日公開されたジャケットアートワークでは、NEK!らしいビビットな配色の中に隠れる「猫」など、インターネットトレンドを楽曲にすぐさま落とし込んできたNEK!ならではの遊び心も満載。アルバムは全3形態となっており、全形態共通で10曲が収録される他、初回盤Aにはボーナストラック2曲と36Pフォトブック、初回盤Bは2CDで、ボーナストラック1曲とオーディオコメンタリー、通常盤には初回生産分限定でランダムステッカーが同梱される。また、ショップ別オリジナル特典の内容も解禁された。Amazonのメガジャケやタワーレコードのステッカーを始め、店舗別全6種類が用意されるとのこと。絵柄の発表は後日となるので、ぜひ各店舗から予約して全種類コンプリートを目指して欲しい。CD収録曲などの詳細は後日公開されるので、続報を楽しみにお待ちいただきたい。

▲初回盤A

▲初回盤B

▲通常盤

また、アルバムリリースを記念したワンマンライブ＜NEK! 1st アルバム『MEME』リリース記念ワンマンライブ＞の開催も決定した。11月28日に神奈川・横浜ReNY betaにて開催される本公演は、最速でアルバム収録楽曲のパフォーマンスを楽しむことができる機会になるとのこと。チケットについては、オフィシャル先行が8月30日の21時からスタートするので、詳細はNEK!のSNSをチェックしてほしい。

また、2026年に＜NEK! 2nd ANNIVERSARY LIVE TOUR 2026＞の開催も発表。ツアーの詳細は後日発表されるとのことだ。横浜のライブに参加出来ない地域の方は、ぜひ今後発表されるツアーの詳細にご期待いただきたい。

■1stアルバム『MEME』

発売日：2025年11月26日（水）

予約：https://pcim.lnk.to/meme_CD ○初回盤A

品番：PCCI000000028 価格：4,500円（税込）

仕様：三方背ケース仕様

CD：10曲＋ボーナストラック（2曲）

ポスターブックレット

36Pフォトブック ○初回盤B

品番：PCCI000000029 価格：3,900円（税込）

仕様：紙ジャケ仕様

CD Disc1：10曲＋ボーナストラック（1曲）

CD Disc2：オーディオコメンタリー（音声のみ）

ポスターブックレット ○通常盤

品番：PCCI000000030 価格：3,300円（税込）

仕様：紙ジャケ仕様

CD：10曲

ポスターブックレット

ランダムステッカー（全4種）※初回生産分限定 ◆ショップ別オリジナル特典

・タワーレコードおよびTOWER mini全店、タワーレコードオンライン：ステッカー（メンバー4種ランダム）

・HMV・HMV＆BOOKS：A5クリアファイル

・Amazon：メガジャケ

・楽天ブックス：アクリルキーホルダー5cm

・セブンネット：アクリルカラビナ

・ネオウィング/CD Japan：2L判ブロマイド

※全国のCDショップ、WEBショップにて2025年11月26日(水)発売1st Album『MEME』をご予約・ご購入のお客様に、先着で上記オリジナル特典をプレゼント。

※各店舗でご用意している特典数量には限りがございますので、お早目のご予約をおすすめいたします。

※特典は数に限りがございますので、発売前でも特典プレゼントを終了する可能性がございます。

※一部取り扱いの無い店舗やウェブサイトがございます。ご予約・ご購入の際には、各店舗の店頭または各サイトの告知にて、特典の有無をご確認ください。