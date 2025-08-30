Photo: SOW

作業着やアウトドアアイテムの印象が強いワークマン。

しかし、そんな中には日常生活でも違和感なく“きちんと”まとうことのできる、高機能なアイテムがたくさんあります。

今回は、蒸し暑く、なんだかやる気のでない日々でも毎日着用したくなるような、隠れ名アイテムを3つ紹介します。

上品さもある涼しいサンダル

足元は涼しく過ごしたいものの、サンダルではラフすぎる。そんなシーンで頼りになるのはワークマンの｢フィッシュボーンサンダル｣です。

このサンダルの特徴は、きちんと感と涼しさのふたつを両立していること。

用いられている合成皮革は、手にとってみても本革と区別がつかないほどで、上品さのあるルックスとなっています。このクオリティで3,500円とリーズナブル価格なのだから驚きです。

機能性についても◎。インソールにはクッション性の高いスポンジが内蔵されており、足裏をしっかり支えてくれる仕様となっています。通気穴の空いたアウトソールは、熱がこもりにくくムレを軽減。素足はもちろん、靴下と合わせても涼しく快適です。

オン・オフ問わず幅広く使えるこのサンダル、涼しいながらもきちんと感をまとうことができ、暑い時期にはうれしい一足です。夏のワードローブに加えておくと、心強い存在になってくれるのではないでしょうか。

軽く涼しい、コンパクトなスーツ

夏場とはいえ、きちんとしたシチュエーションによってはスーツを着なければならないことも。暑い夏でも着用しやすいスーツとしておすすめなのが、ワークマンから出ている「サマースーツジャケット」。

こちらのジャケットは、カルキュロという遮熱素材が使われており、吸汗速乾性に優れているのが特徴。生地も薄い仕様ですが、インナーが透けてしまうことはなく、安上がりに見えません。機能的ながら2,900円で購入可能なのもうれしいポイントです。

裏地には、部分的にメッシュ素材が用いられており、熱もこもりにくくなっています。風通しがよく軽いため、羽織っていても疲れることはありません。胸ポケットにはゴムループがついており、ループでまとめればそのままカバンに収納できるほどコンパクトに。状況に応じて、スーツをバッグにしまっておくといった使い方も可能です。

シルエットについては、元記事筆者によると、割と細めな印象とのこと。オーバーサイズで着るというよりはジャストサイズで綺麗に着るのがよさそうです。

歩きづらい靴も快適にしてくれるソール

暑くて疲れやすい夏場、少しでも快適に過ごすために足元にこだわってみるのはいかがでしょう？ソールを入れて、きちんと靴を履くと歩きやすさも向上するはず。

ワークマンから出ているのは、アンダー1,000円のリーズナブルなインソール。

現場仕事の味方、ワークマンということもあり、作りもしっかりしています。かかとの部分はジェル素材かつハニカム構造になっており、体重をしっかりと支えることが可能です。インソール自体の厚みもあり、安っぽさもありません。

使う前には自分の足のサイズに合わせて、インソールをカットする必要がありますが、本体に切り取り線が走っているので、こちらの作業もカンタン仕様です。

元記事筆者が実際に履いてみたところ、明らかにかかとへの負担が減った感覚があったとのこと。それまでは15分も歩くとかかとに痛みが出ていたそうですが、このインソールのおかげで、1時間ほど歩いても全然平気になったようです。

こちらのインソールは、3種類展開になっており、ご紹介した｢赤：よく歩く人用｣ に加え、｢青：スポーツ向け｣｢黃：立ち仕事用｣がリリースされています。シーンに特化して作られたそれぞれのインソール、どれも1,000円以下で買えるので、気軽に試すことができますよ。

