本拠地ダイヤモンドバックス戦に出場したドジャースの大谷翔平【写真：ロイター】

チャンピオンリング贈呈セレモニー

　米大リーグのドジャースは29日（日本時間30日）、本拠地でダイヤモンドバックスと対戦した。試合前には、昨季途中までドジャースでプレーしたジェイソン・ヘイワードにチャンピオンリングが贈呈された。大谷翔平投手ともハグをする姿に、ファンからは「泣けます」などの声が上がった。

　ダイヤモンドバックスとの試合が始まる前、ヘイワードがドジャースタジアムに姿を見せた。昨季のワールドシリーズ制覇のチャンピオンリング贈呈セレモニーで、大谷らナインとハグをかわした。

　中継したNHKでも放送され、懐かしの36歳を発見したファンからは様々な声が上がった。

「ヘイワード　やっとリング　貰えたのね」
「ヘイワード　ありがとうね！」
「泣けます　ヘイワードさん　ありがとう」
「ヘイワードにチャンピオンリング贈呈！　キケとのハグが泣ける〜」

　ヘイワードは昨季途中までドジャースでプレーしたが、昨夏にDFA（事実上の戦力外）となり、アストロズに移籍。今季はパドレスでプレーしていたが、6月にDFAとなった。