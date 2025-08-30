チャンピオンリング贈呈セレモニー

米大リーグのドジャースは29日（日本時間30日）、本拠地でダイヤモンドバックスと対戦した。試合前には、昨季途中までドジャースでプレーしたジェイソン・ヘイワードにチャンピオンリングが贈呈された。大谷翔平投手ともハグをする姿に、ファンからは「泣けます」などの声が上がった。

ダイヤモンドバックスとの試合が始まる前、ヘイワードがドジャースタジアムに姿を見せた。昨季のワールドシリーズ制覇のチャンピオンリング贈呈セレモニーで、大谷らナインとハグをかわした。

中継したNHKでも放送され、懐かしの36歳を発見したファンからは様々な声が上がった。

「ヘイワード やっとリング 貰えたのね」

「ヘイワード ありがとうね！」

「泣けます ヘイワードさん ありがとう」

「ヘイワードにチャンピオンリング贈呈！ キケとのハグが泣ける〜」

ヘイワードは昨季途中までドジャースでプレーしたが、昨夏にDFA（事実上の戦力外）となり、アストロズに移籍。今季はパドレスでプレーしていたが、6月にDFAとなった。